Инсайды ХМАО: губернатора ждет отпуск

Поправка для ХМАО Коллаж: URA.RU

Политэлиты ХМАО находятся в хорошем настроении после голосования по обновлению Конституции. Губернатор Югры собралась в отпуск. А за это время ей подберут спарринг-партнеров, с которыми ее кандидатура отправится на согласование российскому президенту перед осенними выборами. И это еще не все, что вы узнаете из свежих «Инсайдов». В Сургуте потерялись результаты тестов на коронавирус. А мэр из ХМАО грозит лишить премий всех подчиненных без масок.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор Югры получила сигнал из полпредства о результатах голосования

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова осталась исключительно довольна результатами голосования по обновлению Конституции. Цифры по явке и качеству удовлетворили всех, включая полпредство, а значит, и федеральный центр. Теперь уже внутриполитический блок на уровне региона производит анализ показателей каждого из муниципалитетов. Так, Лангепас, Когалым, Урай, Югорск дали явку и качество голосования ниже, чем обычно.

Глава региона собралась в отпуск

Говорят, что губернатор Югры Наталья Комарова собралась в отпуск. Он должен наступить 8 июля и продлится недолго, может быть, около недели. «Скорее всего на это время глава региона отправится в Подмосковье, чтобы провести там время с семьей. Впереди избирательная кампания. Так что больших каникул не предвидится. К тому же она в любом случае будет постоянно на связи со своими подчиненными», — говорят в кулуарах Белого дома.

Идеологи Комаровой возвращаются к предвыборной кампании губернатора

Собеседники, близкие к правительству Ханты-Мансийского автономного округа, рассказывают, что идеологический блок региона сразу по окончанию работы по Конституции, втягивается в другой крупнейший проект — предвыборную кампанию губернатора Натальи Комаровой. Она, напомним, в этом году идет на переизбрание. Уже известно, что в течение ближайших месяцев глава ХМАО существенно нарастит свою активность — проведет серию поездок по муниципалитетам, встреч с населением, выступлений в медиа.«С учетом планов и настроений, все заинтересованы, чтобы противоэпидемиологический режим был снят как можно скорее», — объясняет источник в теме.

В политэлитах ХМАО начался поиск спарринг-партнеров для губернатора

Политтусовка начала делать ставки на то, кто может, помимо Натальи Комаровой, войти в список кандидатов от «Единой России» на предстоящих осенних выборах губернатора ХМАО. Они хоть и будут выполнять роль технических кандидатов, но оказаться в этом списке все равно довольно престижно. «Вроде как на попадание в тройку от единороссов есть все шансы у главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина», — шепчутся слухачи.

Югорские мэры-отличники ждут благодарности за явку

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что мэры югорских городов и районов, которые показали хорошие результаты на голосовании по обновлению Конституции, потирают руки в ожидании бонусов. Причем их интересуют не столько денежные премии, сколько возможные карьерные перспективы. «Осенью будет обновляться региональное правительство, в следующем году — выборы в Госдуму, будет обновляться и состав сенаторов от Югры. Хорошее продолжение карьеры для уже умудренных опытом политиков. Впрочем, кто-то будет использовать результаты для собственного переназначения», — утверждают инсайдеры.

Глава Сургута собирается устроить разбор полетов из-за голосования

Ходят слухи, что глава Сургута Вадим Шувалов собирается провести детальный разбор полетов из-за результатов голосования по обновлению Конституции. Он сам продолжает находиться в больнице из-за коронавируса. По явке крупнейший город ХМАО оказался на последнем месте среди 22 муниципалитетов. Ситуацию удалось скорректировать лишь к 1 июля, когда на избирательные участки все-таки дошла основная масса жителей. «Мэр недоволен тем, как был отработан проект производственной мобилизации в первые дни, виновные должны будут понести суровое наказание», — переговариваются в окружении градоначальника.

Чиновники из Сургутского района жалуются на самодурство главы

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что чиновники администрации Сургутского района стонут от очередного самодурства главы муниципалитета Андрея Трубецкого. В мэрии проходят регулярные проверки по соблюдению масочного режима. Нескольким десяткам сотрудникам, которые были пойманы на нарушении, грозило серьезное наказание. Они должны были остаться до конца года без премий и других бонусов. «Люди были крайне возмущены. У некоторых маска на лице была просто немного приспущена, когда к ним в кабинеты входили проверяющие. Спустя несколько недель Трубецкой передумал и решил отменить такое наказание. Но все боятся, потому что никакой гарантии нет, что он опять не изменит свое решение. Сидим как на пороховой бочке», — жалуются чиновники.

В Сургуте потеряли результаты тестов на коронавирус

Ходят слухи, что в Сургуте потеряны результаты тестов на коронавирус — около пяти тысяч. Инсайдеры обвиняют Роспотребнадзор по ХМАО, который перепроверял тесты, сделанные в лабораториях. «Из-за этого в поликлиниках и в больницах царит неразбериха. Как Роспотребнадзор будет выходить из этого положения — неизвестно», — обсуждают слухмейкеры. Они напоминают, что губернатор ХМАО поручала закрыть все долги по тестированию на коронавирус. Наталья Комарова ставила задачу решить этот вопрос до 1 июля. Однако, говорят, из-за ошибки Роспотребнадзора многие югорчане продолжают ждать результатов по сей день.

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