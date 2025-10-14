Губернатор ХМАО отправит мэров и местных депутатов в рейды с коммунальщиками

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отправит мэров и местных депутатов в рейды с коммунальщиками. Обходы, которые практикуют в Югорске, настолько понравились окружным властям, что этот опыт будет транслирован на весь регион как лучшая муниципальная практика. Такое решение было принято на заседании координационного совета округа.
«В качестве лучшей практики отмечен опыт Югорска, где регулярно проходят депутатские обходы с участием главы города и коммунальных служб. Все предложения югорчан фиксируются в протоколах, что гарантирует их решение. Такой подход предложили применять во всех муниципалитетах», — сообщает telegram-канал властей «Югра Z официально».
Все предложения жителей, прозвучавшие в ходе рейдов по избирательным округам, будут запротоколированы. Как отмечают источники URA.RU эта практика поможет решить проблемные вопросы и снизить напряженность перед «Большими выборами» дум четырех уровней, которые пройдут в 2026 году.
