В ХМАО у пьяного водителя отобрали машину и посадили его в колонию

Житель поселка Нижнесортымский (ХМАО) лишился автомобиля за очередное пьяное вождение и отправился в колонию-поселение на год. Об этом сообщает прокуратура Югры.
«Мужчина, имея непогашенную судимость за совершение преступления в состоянии опьянения, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом), вновь в нетрезвом виде управлял автомобилем. Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
У рецидивиста также забрали права на 2,5 года. Автомобиль подсудимого конфискован в доход государства.
Ране URA.RU сообщало, что в поселке Сергино (Октябрьский район) суд конфисковал снегоход у мужчины за пьяную езду в январе 2025 года. Его также лишили водительских прав и назначили исправительные работы.
