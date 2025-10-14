14 октября 2025

В ХМАО у пьяного водителя отобрали машину и посадили его в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Житель ХМАО регулярно пил за рулем, за что его посадили в колонию
Житель ХМАО регулярно пил за рулем, за что его посадили в колонию Фото:

Житель поселка Нижнесортымский (ХМАО) лишился автомобиля за очередное пьяное вождение и отправился в колонию-поселение на год. Об этом сообщает прокуратура Югры.

«Мужчина, имея непогашенную судимость за совершение преступления в состоянии опьянения, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом), вновь в нетрезвом виде управлял автомобилем. Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

У рецидивиста также забрали права на 2,5 года. Автомобиль подсудимого конфискован в доход государства.

Ране URA.RU сообщало, что в поселке Сергино (Октябрьский район) суд конфисковал снегоход у мужчины за пьяную езду в январе 2025 года. Его также лишили водительских прав и назначили исправительные работы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель поселка Нижнесортымский (ХМАО) лишился автомобиля за очередное пьяное вождение и отправился в колонию-поселение на год. Об этом сообщает прокуратура Югры. «Мужчина, имея непогашенную судимость за совершение преступления в состоянии опьянения, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом), вновь в нетрезвом виде управлял автомобилем. Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. У рецидивиста также забрали права на 2,5 года. Автомобиль подсудимого конфискован в доход государства. Ране URA.RU сообщало, что в поселке Сергино (Октябрьский район) суд конфисковал снегоход у мужчины за пьяную езду в январе 2025 года. Его также лишили водительских прав и назначили исправительные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...