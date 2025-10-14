Коммунальщики Нижневартовска придумали необычный способ бороться с должниками

В Нижневартовске (ХМАО) у многоэтажек, где живут должники по ЖКУ, поставят пирамиды позора. На конструкции будут нанесены номера квартир тех, кто не платит за услуги.
«Маршрут составлен — скоро пирамида позора с номерами квартир должников появится у многоэтажек. Знаете, что у вас есть долг, погасите его, чтоб не попасть в этот список», — предупреждает пресс-служба «Нижневартовских коммунальных систем».
Ранее такая практика применялась в частном секторе. После установки «пирамиды позора» — это двухтонная конструкция с надписями «У вас долг» и «Здесь не платят за воду», должники как правило быстро находят деньги и оплачивают квитанции.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) без удобств остались жители нескольких квартир. Коммунальщики перекрыли канализацию из-за долгов, которые собственники не оплачивали годами.
