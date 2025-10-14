Власти Сургута обяжут будущего застройщика центра города построить школу

Мэрия Сургута ХМАО) установит обязательное условие для застройщика будущего ядра города. Инвестор сможет приступить к строительству жилых домов только после того, как завершит проектирование и сдачу школы, детского сада и инженерной инфраструктуры.
«Проектирование образовательного центра (школы и детского сада) и строительство инженерной инфраструктуры — это ключевые обязательства, которые должен выполнить инвестор при реализации проекта комплексного развития Ядра города.», — следует из сообщения в официальных соцсетях мэрии Сургута.
В администрации уточнили, что конкурс на выбор застройщика стартует осенью 2025 года. Помимо школы и детсада, инвестор должен будет обустроить набережную и возвести здание для театра «Петрушка». После завершения работ все объекты будут переданы в муниципальную собственность.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте подходит к концу ремонт проспекта Ленина. Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
