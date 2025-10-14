Дело экс-главной коммунальщицы Сургута потребовали вернуть прокурору

Адвокат бывшей главной коммунальщицы Сургута (ХМАО) Марии Ваньковой запросила вернуть дело прокурору. Защитник настаивает на несостоятельности предъявленных обвинений и ряде нарушений, допущенных на стадии следствия, передает журналист URA.RU из зала судебного заседания.
«Обвинение в настоящее время строится на несуществующих для суда доказательствах. В связи с чем само обвинительное заключение следует признать несоответствующим требованиям статьи 220 УПК РФ („обвинительное заключение“). Прошу вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий его [дела] рассмотрения судом», — заявила адвокат на процессе.
Судья перенес рассмотрение дела для того, чтобы дать возможность гособвинителю подготовить возражения по ходатайству адвоката. А также на время служебной проверки касательно вещественных доказательств по делу Ваньковой: смартфона iPhone и ряда документов, включая переписку с Югорским фондом капитального ремонта и ключевым свидетелем по делу обвинения Гульнарой Рузеевой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!