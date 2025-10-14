14 октября 2025

Дело экс-главной коммунальщицы Сургута потребовали вернуть прокурору

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Адвокат экс-главной коммунальщицы Сургута Ваньковой заявил ходатайство о возвращении дела прокурору
Адвокат экс-главной коммунальщицы Сургута Ваньковой заявил ходатайство о возвращении дела прокурору Фото:

Адвокат бывшей главной коммунальщицы Сургута (ХМАО) Марии Ваньковой запросила вернуть дело прокурору. Защитник настаивает на несостоятельности предъявленных обвинений и ряде нарушений, допущенных на стадии следствия, передает журналист URA.RU из зала судебного заседания.

«Обвинение в настоящее время строится на несуществующих для суда доказательствах. В связи с чем само обвинительное заключение следует признать несоответствующим требованиям статьи 220 УПК РФ („обвинительное заключение“). Прошу вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий его [дела] рассмотрения судом», — заявила адвокат на процессе.

Судья перенес рассмотрение дела для того, чтобы дать возможность гособвинителю подготовить возражения по ходатайству адвоката. А также на время служебной проверки касательно вещественных доказательств по делу Ваньковой: смартфона iPhone и ряда документов, включая переписку с Югорским фондом капитального ремонта и ключевым свидетелем по делу обвинения Гульнарой Рузеевой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Адвокат бывшей главной коммунальщицы Сургута (ХМАО) Марии Ваньковой запросила вернуть дело прокурору. Защитник настаивает на несостоятельности предъявленных обвинений и ряде нарушений, допущенных на стадии следствия, передает журналист URA.RU из зала судебного заседания. «Обвинение в настоящее время строится на несуществующих для суда доказательствах. В связи с чем само обвинительное заключение следует признать несоответствующим требованиям статьи 220 УПК РФ („обвинительное заключение“). Прошу вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий его [дела] рассмотрения судом», — заявила адвокат на процессе. Судья перенес рассмотрение дела для того, чтобы дать возможность гособвинителю подготовить возражения по ходатайству адвоката. А также на время служебной проверки касательно вещественных доказательств по делу Ваньковой: смартфона iPhone и ряда документов, включая переписку с Югорским фондом капитального ремонта и ключевым свидетелем по делу обвинения Гульнарой Рузеевой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...