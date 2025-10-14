«Союзмультфильм» засудил жителя ХМАО из-за Чебурашки

В Нягани (ХМАО) «Союзмультфильм» выиграл судебный спор о защите прав на популярного персонажа «Чебурашка». Житель города продавал футболки с его изображением, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры в официальном telegram-канале.
«Няганским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску ООО „Союзмультфильм“ к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. Установлен факт продажи индивидуальным предпринимателем контрафактного товара — детской футболки с изображением персонажа из мультипликационного фильма „Чебурашка“» — пояснили в пресс-службе.
Правообладатель обнаружил нарушение в ходе мониторинга рынка детской одежды. Для подтверждения факта продажи была приобретена футболка с изображением Чебурашки, которая стала вещественным доказательством в суде
Суд признал правоту «Союзмультфильма» и взыскал с ответчика компенсацию в размере 50 000 рублей, а также расходы по оплате стоимости товара, почтовые расходы и госпошлину. Решение суда пока не вступило в законную силу.
