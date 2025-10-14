14 октября 2025

Суд ХМАО начал рассматривать дело экс-чиновников, обвиняемых в мошенничестве

В Ханты-Мансийском районном суде начато рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника управления департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Андрея Середнева, его подчиненной Ольги Власовой и подрядчика — главы ООО «Автомаз» Тимура Мальцагова обвиняемых в мошенничестве при закупке автобусов. Об этом сообщается в базе данных районного суда.

«Власова Ольга, Мальцагов Тимур, Середнев Андрей. Дело рассматривается единолично судьей», — сообщается в картотеке.

Ольге Власовой вменяются статьи УК РФ 286 (превышение должностных полномочий). Тимуру Мальцагову 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Андрею Середневу 286 УК РФ и 159 УК РФ.

Ранее URA.RU писало, что попавшие под следствие чиновники депдорхоза ХМАО уволены из правительства. Начальник управления транспорта Власова отправлена в отставку по утрате доверия, а первый замдиректора департамента Середнев успел уйти по собственному желанию

