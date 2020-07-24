Инсайды ХМАО: отставки вице-губернаторов

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Политический истеблишмент ХМАО готовится к проведению досрочных выборов в региональный парламент и местные думы уже зимой. Впрочем, к декабрю окружная политэлита и так значительно обновится. Кадровые перестановки затронут все окружное правительство вплоть до вице-губернаторов Югры. А для начала нужно пережить выборы, запланированные на нынешнюю осень. Югорские мэры их так боятся, что уже начали выписывать для их проведения известных политтехнологов.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

В ХМАО готовятся к масштабным выборам зимой

Ходят слухи, что если выборы в Государственную думу будут перенесены на декабрь этого года, то одновременно с ними в ХМАО пройдут выборы в региональный парламент и местные представительные органы, где депутатов планировалось избирать в 2021 году. Самые значимые из них — выборы в Сургутскую думу седьмого созыва. «Решения предстоят непростые. И нужно уже объявлять о них, чтобы кандидаты могли начинать избирательные кампании. Времени нет совсем», — шепчутся окружные чиновники.

Под вице-губернаторами ХМАО зашатались кресла…

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Инсайдеры из окружного правительства обсуждают вероятные кадровые перестановки в стане вице-губернаторов после осеннего переназначения Натальи Комаровой в качестве главы региона. Помимо Юрия Южакова свой пост может покинуть еще и Николай Милькис — он уедет обратно в Москву. Изменения ожидаются в судьбе еще одного заместителя губернатора — Александра Тиртоки. «Он был приглашен в окружное правительство в качестве зама, отвечающего за реализацию нацпроектов, проведения шахматной Олимпиады, однако эпидемия коронавируса внесла коррективы в планы югорских властей. Так что Тиртоку нагрузят дополнительными задачами. Возможно, ему по наследству перейдут сферы, которые пока курирует Южаков — культура и спорт», — обсуждают варианты сплетники.

…чиновники рангом ниже боятся потерять работу

Впрочем, тучи нависли не только над вице-губернаторами, но и руководителями правительственных департаментов и служб. Окружные чиновники шерстят перечни поручений главы региона за последнюю пятилетку. Важные задачи, которые так и не были реализованы могут стоить им рабочего места. «Не всем найдется кресло в новом составе правительства. Так что госслужащие напряженно размышляют, как можно отчитаться о выполнении заданий за оставшиеся полтора месяца до единого дня голосования», — переговариваются в кулуарах Белого дома.

Власти ХМАО не хотят рассказывать, сколько заработали

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухмейкеры шепчутся, что декларации о доходах чиновников, которые будут опубликованы на будущей неделе, 1 августа, могут подпортить настроение самим чиновникам. «Речь идет о том, что впервые будут опубликованы данные чиновников, которые были приняты на работу в 2019 году и которые выторговали себе у губернатора ХМАО Натальи Комаровой более высокое жалование, если сравнивать с теми директорами департаментов, которые работают уже несколько лет. Такое неравенство может привести к внутреннему бунту и конфликтам на почве зависти и непонимания», — предрекает слухмейкер.

В окружении губернатора ХМАО находились десятки больных коронавирусом

Инсайдеры в правительстве ХМАО рассказывают, что с начала эпидемии коронавируса в югорском «Белом доме» COVID-19 диагностировали у более чем пятидесяти чиновников самых разных уровней. «Почти в каждом подразделении, департаменте и управлении были больные. В основном болезнь переносили в легкой форме, дома, мало кто брал больничные, работая дистанционно. Но есть и те, у кого коронавирус проходит с осложнениями, люди лежат в больнице», — рассказывает инсайдер. Он добавляет, что фактически на работу правительства эпидемия повлияла слабо, но с некоторыми из тех, кто заболел COVID-19, губернатор ХМАО Наталья Комарова контактировала лично.

В ХМАО снова заговорили о бурых и золотых медведях

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В кулуарах правительства готовится решение о новом гербе Югры. Говорят, пока в центре внимания ковидные события и выборы губернатора ХМАО, есть возможность «под шумок» принять решение о том, какие медведи все же будут на гербе: коричневые или золотые? «Дискуссия о цвете медведей на новом гербе — это долгоиграющая история с осени прошлого года. Позапрошлый набросок (с „мужиком в трусах“), за который художнику заплатили около 300 тысяч рублей, признан неудачным. Новый вариант разработала другая авторская группа, но и там начались споры о том, какие должны быть медведи — золотые или коричневые. К решению так и не пришли», — перешептываются сплетники, намекая, что вообще непонятно, кому сейчас вообще есть дело до герба ХМАО.

Югорские мэры настороженно встречают ревизоров из окружного правительства

Говорят, что югорские мэры не очень дружелюбно встречают десант окружных чиновников, которые приезжают в муниципалитеты для проверки эффективности борьбы с коронавирусом. Главы городов и районов понимают, что в результате аудита отчет будет отправлен лично губернатору и там будет описываться все происходящее без купюр. «Филиалы оперштабов создаются там, где ситуация с COVID-19 непростая. А, значит, и претензии к местным властям всегда можно найти. Уже досталось главам Пыть-Яха, Нефтеюганского района, Когалыма. И ревизии продолжаются. Так что другим территориям нужно как можно скорее завязать с COVID-диссидентством и приложить все силы в борьбе с вирусом. И это верно — иначе ХМАО так и продолжит бить рекорды по новым заболевшим», — шепчутся слухачи.

Бизнесмен из 90-х через федеральный проект пытается вернуться в повестку

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что президент корпорации «Славтек» из Нижневартовска Александр Петерман планирует привлечь внимание СМИ и властей через участие в федеральном проекте «Лиза Алерт» (организация занимается поиском людей, в том числе детей по всей стране). Уже, рассказывает источник агентства, разработана программа реализации и входа «Лизы Алерт» в регион. «У Петермана неблагополучный бэкграунд из 90-х, на его счету открытые конфликты с полицией и каким образом „Лиза Алерт“ сможет работать под его эгидой — не понятно. Возможно, формально, Петерман и не будет иметь никакого отношения к филиалу поисковиков в ХМАО, а будет поддерживать его через аффилированные компании», — добавляет источник.

Кляуза на депутата-единоросса обернется проблемами для самого жалобщика

Говорят, что «Единая Россия» разобралась в скандале между нефтеюганским депутатом Сергеем Андреевым и предпринимателем Павлом Кагаковым. Народного избранника обвиняли в попытке рейдерского захвата автостоянки. Однако никаких фактов, которые бы это доказывали, так и не было представлено. В итоге вопросы могут появиться к самому жалобщику. «Кагаков рассылал свои обращения в разные инстанции, в центральный аппарат „Единой России“, к истории подключалась прокуратура. Но все громкие заявления оказались пшиком. Андреев намерен судиться с Кагаковым, потому что считает, что его репутации нанесен ущерб шумихой вокруг всех этих обвинений», — обсуждают в партийных кругах.

Глава Сургутского района боится проиграть выборы

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Говорят, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой вновь пригласил для проведения избирательной кампании в муниципалитете известного уральского политтехнолога — Евгения Чернецова вместе с его командой. Осенью переизбираются главы в поселках Лямина и Сытомино.

«Смешно то, что это небольшие населенные пункты, где проживают по тысяче человек. Для того, чтобы одержать там победу, не нужно заказывать привлеченных специалистов. Но Трубецкой один раз уже проиграл в Сытомино, победу одержал мэр-коммунист Вячеслав Парначев. Так что контроль за ходом избирательной кампании теперь доверяется только профессионалом. Где администрация берет деньги на оплату их услуг — большой вопрос. Здесь явно используются какие-то внебюджетные фонды», — обсуждают злопыхатели.

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