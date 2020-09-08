Зачем ехать в Крым и как Юлия Высоцкая стала коммунисткой?

Среду, 9 сентября, предлагаем закрепить успехи понедельника и вторника. В новой подборке вас ждут самые интересные и полезные рекомендации, собранные в интернете: выбираем свое приключение по России и ищем самые красивые места, а также смотрим первый анонс нового фильма Андрея Кончаловского с его женой — Юлией Высоцкой — в главной роли. Отдыхаем вместе с новыми советами URA.RU. Время всех событий указано уральское (+ два часа к Москве).
Что сделать утром?
Утром 9 сентября выбираем место для путешествия по России. Определиться с регионом поможет аудио-подкаст «Выберите свое приключение» и три вопроса: «С кем?» «Зачем?» и «Куда?» В зависимости от этого вам посоветуют древнюю буддийскую землю в Калмыкии, северное сияние в Териберке, изумрудный остров Шикотан, «Крымскую Исландию» или еще десяток живописных мест. Эксперты российского туризма за 10 минут в онлайн-формате расскажут о преимуществах каждого из возможных вариантов.
Что сделать днем?
Знакомимся с первым анонсом нового фильма знаменитого режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Картина вошла в основную программу Венецианского кинофестиваля. История рассказывает о расстреле мирной демонстрации рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода в 1962 году, когда погибли 25 человек, а еще более 85 были ранены. Главную роль в фильме исполнила Юлия Высоцкая — она сыграла коммунистку, верящую в светлое будущее. В кинотеатрах картина появится в ноябре.
Что сделать вечером?
Советуем вечер 9 сентября посвятить премьере первого сезона сериала «Проснувшийся». Комедийная история о проблеме расизма в США выходит на фоне майских протестов после убийства Джорджа Флойда и роста движения Black Lives Matter. Главный герой сериала — беззаботный и талантливый художник комиксов Киф, который впервые сталкивается с жестокостью полицейских. После инцидента он начинает слышать голоса предметов, которые хотят обсудить с ним острые общественно-политические темы.
Бонус. В преддверие открытия кинотеатров во всех регионах России разрушаем стереотип о том, что Голливуд — это место, где потакают массовому зрителю и создают глупые комедии и слезливые мелодрамы. Вместе с искусствоведом Олегом Грозновым в рамках вебинара «Как устроены лучшие голливудские фильмы» участники встречи изучаем секреты успеха популярных фильмов с неожиданно глубокой смысловой нагрузкой. Слушателям объяснят, как знаменитые картины («Крестный отец», «Гравитация», «Гражданин Кейн» и «Криминальное чтиво») достигли успеха.
План на 10 сентября мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в