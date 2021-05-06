Пермские инсайды: Трутнев готовит сюрприз

76 лет назад закончилась Великая Отечественная война Фото: РИА Новости

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев и его команда могут помешать депутату Госдумы Дмитрию Скриванову переизбраться на новый срок. В июле команда Трутнева-младшего сделает ставку на «темную лошадку» в округе народного избранника. Кудымкарский вице-мэр Сергей Пономарев сбежал на заработки, оставив главу Алексея Плотникова одного с проблемами внутренней политики.

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Скриванов боится конкурентов

Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов присматривается к конкурентам Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Источники считают, что депутат Госдумы Дмитрий Скриванов внимательно следит за появлением сильных конкурентов на предстоящих выборах. Причем, речь идет не про системную оппозицию, где у него якобы договоренность о выдвижении статистов и не о конкурентах на праймериз «Единой России», где также все проходит формально. «Он боится появления сильного независимого кандидата, которого поддержит федеральный центр», — говорит инсайдер. Впрочем, еще один инсайдер полагает, что конфигурация, при которой на одном округе возникнет конкурентная борьба двух сильных кандидатов, поддержанных в Москве, невозможна.

Трутневы готовят сюрприз

Поговаривают, что вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и его сын Дмитрий выдвинут своего кандидата в Госдуму по округу № 60, который сейчас представляет депутат Дмитрий Скриванов. «Будет неожиданный кандидат в начале лета. Вероятно, он пойдет от „Новых людей“», — говорит инсайдер. Он утверждает, что партия и Трутнев-младший уже отработали технологии на выборах в думу Кунгура. «Сейчас все самое вкусное применят на выборах в Госдуму», — говорит инсайдер.

Бурнашов вне зоны доступа

Говорят, что исчезнувший с радаров пока действующий депутат Госдумы Алексей Бурнашов обманул на деньги сразу несколько людей, которые работали на него во время выборов. «Сейчас достучаться до него невозможно. На письма и звонки он никак не реагирует, местонахождение депутата неизвестно. Людей жалко. Тех, которые поверили Алексею Леонидовичу. Они потратили столько усилий, чтобы вернуть депутата к реальной жизни. Но видимо тщетно», — рассказывает источник.

Парад имени Торчинского

Над министром культуры Пермского края Вячеславом Торчинским внезапно начали посмеиваться из-за парада Победы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В кулуарах активно обсуждают место проведения закрытого парада в День Победы в Перми. «Закрытый парад — это, конечно, странно. Но еще удивительнее другое — почему его решили провести рядом с институтом ФСИН?! Неужели у нас других мест нет?» — удивляется высокопоставленный собеседник. «Говорят, что идея принадлежит министру культуры [Пермского края Вячеславу] Торчинскому. Зачем ему понадобилось собирать в этот день военных именно у вуза, где учатся будущие сотрудники тюрем, никто не понимает», — смеется другой наблюдатель.

У «Реального пацана» появился покровитель

Член ОНФ Геннадий Сандрыев мстит пермской региональной власти Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В пермской политтусовке говорят о том, что неудавшийся кандидат в депутаты Госдумы, руководитель группы «Налоги и право» Геннадий Сандырев подбил для участия в праймериз звезду «Реальных пацанов» Армена Бежаняна. «Это такая месть Сандырева региональной власти за то, что его прокатили с выдвижением», — говорит инсайдер. Другой собеседник полагает, что именно Сандырев станет теневым спонсором Бежаняна на предстоящих выборах.

На лидера пермских коммунистов смотрят косо

Источники сообщают, что региональные власти крайне недовольны и озабочены поведением лидера пермских коммунистов Ксении Айтаковой. «Она, если можно так сказать, от рук отбилась. Не выполняет договоренности, нарушает все региональные негласные правила», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Айтакова сейчас подчиняется исключительно зампреду ЦК КПРФ Юрию Афонину, который спускает ей свои установки, а она их бездумно транслирует дальше. «Она не учитывает региональную специфику, забывает даже о том, что является членом крайизбиркома», — говорит инсайдер. Сообщается, что так Айтакова благодарит Афонина за приобретение пермским коммунистам нового офиса в элитном жилом комплексе.

Руководить пермскими эсерами никто не хочет

Депутату гордумы Веронике Куликовой назвали условие сохранения мандата Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что федеральное руководство партии «Справедливая Россия — за правду» не смогло найти человека, который согласился бы возглавить пермское реготделение. «Были переговоры с несколькими кандидатами, но те отказались», — говорит инсайдер. Он утверждает, что люди не хотят «покупать» реготделение, а потом «ломать» местные, перестраивая работу под себя. «Шкурка выделки не стоит. Изменить что-то за несколько месяцев не получится», — добавляет инсайдер.

Куликовой сказали сидеть тихо

Лидер пермского реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова исчезла из медиаповестки по указанию из Кремля. Якобы Куликовой сказали «лечь на дно» и забыть о высказывании какой-либо позиции по любым событиям в регионе. «Это самое главное условие ее сохранения на посту лидера реготделения партии после выборов», — говорит инсайдер. Он утверждает, что если Куликова будет сидеть тихо и позволит сторонним политадминистраторам руководить процессами в партии перед выборами, то ей тоже дадут мандат и сохранят пост руководителя. «Если же она начнет проявлять инициативу, то за провал на выборах ее снесут», — добавляет инсайдер.

Кудымкарский вице-мэр сбежал с работы, чтобы заработать денег

Вице-мэр Кудымкарского округа Сергей Пономарев решил заработать на выборных технологиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Источники сообщают, что замглавы администрации Кудымкарского муниципального округа по внутренней политике Сергей Пономарев уволился 30 апреля. «Технолог побежал зарабатывать деньги на предстоящих выборах в думу Кудымкара, заксобрание и Госдуму», — говорит инсайдер. Он утверждает, что теперь местному главе Алексею Плотникову придется самостоятельно заниматься внутренней политикой. «Только Плотников совсем не политик и не умеет самостоятельно принимать решения. Он хороший исполнитель, а тут думать надо», — добавляет инсайдер.

Недруги мэра Вострикова подогревают слухи об его отставке

Инсайдеров насмешила появившаяся на днях в ряде telegram-каналов информация об отставке главы Чайковского Юрия Вострикова. По их мнению, таким образом недруги мэра ответили ему на недавние оскорбления местной оппозиции в подконтрольных чайковской власти группе во «Вконтакте». «Востриков работает и ни на какую пенсию уходить не собирается», — отметил источник. Есть версия, что к вбросу информации причастны чайковские коммунисты, с которыми у Вострикова уже давно идет негласная «война».

Лаврова зовет в команду друзей

Ходят слухи, что новая глава Александровского округа Ольга Лаврова поступает недальновидно, формируя под себя новую команду в мэрии. Якобы она делает ставку по большей части на тех, с кем давно и хорошо знакома. Слухачи отмечают, что костяк команды составят ее соотечественники из соседней Яйвы — первым замом Лавровой, скорее всего, станет экс-глава Яйвы Владимир Белобаржевский, а Елена Иванова получит пост заместителя мэра по экономике и финансам. О других возможных кандидатах на ключевые посты инсайдеры говорят так: у них нет управленческого опыта, зато есть лояльность к Лавровой. «Дело в том, что она формирует команду, руководствуясь по большей части, личными мотивами, эмоциями. И, если человек является профи на своем месте, но еще недавно входил в команду прежнего руководства муниципалитета, был близок к Светлане Богатыревой, Александру Шицыну, работать с ней точно не будет», — сказал инсайдер.

Окунев сидит сразу на нескольких стульях

Говорят, что Константин Окунев сдает своих Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

После очередного незаконного митинга в поддержку блогера Алексея Навального сплетники заговорили о том, что пермский оппозиционер Константин Окунев работает сразу на несколько сторон. «Сам он вроде бы в акции участия не принимал, что, конечно, очень удивительно. Зато, как обсуждают, мог сдавать участников силовикам. Поэтому в политической тусовке пошли слухи, что Окунев работает на ребят в погонах», — считают сплетники.

Пермяки и москвичи спорят из-за проектов

Инсайдеры говорят, что пермское сообщество архитекторов и проектировщиков не хотят подключать к крупным проектам, которые реализуются на территории региона. Все потому, что негласными кураторами таковых являются вовсе не пермские власти, а Москва. «Когда, например, один из уважаемых в архитектурном сообществе Перми экспертов изъявил желание „зайти“ в один крупный проект, ему дали понять, что его команду там никто не ждет. Там большие финансовые потоки и Москва не намерена их ни с кем делить», — отметил инсайдер.

Закрывшемуся пермскому банку обещали проблемы

ЦБ лишил «Проинвестбанк» лицензии 23 апреля Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Злые языки утверждают, что в руководстве закрывшегося из-за решения ЦБ пермского «Проинвестбанка» до сих пор не могут объяснить причины регулятора. Появились слухи, что банка намеренно лишили лицензии за несговорчивость. Якобы, некоторое время назад руководству банка поступало предложение продать его «за бесценок», но те отказались. После этого «Проинвестбанку» пообещали проблемы, и они действительно начались.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.