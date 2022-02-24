Как ВСУ воюет с Донбассом в тылу российской армии

Спецрепортаж URA.RU с линии фронта, который открыла армия Украины против мирных жителей

25 февраля 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Украина продолжает обстрел мирного населения в донецкой Горловке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Военная операция РФ на Украине Начало специальной операции российских вооруженных сил на Украине не остановило гибель невинных людей на Донбассе. Донецк и соседние города по-прежнему находятся под плотным огнем украинской артиллерии, которая не сдвинулась с линии соприкосновения и не сменила цели — жилые кварталы. Больше того, огонь стал более смертоносным и еще более бессмысленным. Война за свободу Неофициальная символика армии РФ стала популярной в Донецке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Утро четверга, 24 февраля, Донецк встретил новостями о начале специальной операции на Украине, в центральной части которой российской армией были уничтожены военные объекты ВСУ. Впрочем дончан, привыкших к войне за эти восемь лет, тревожные сообщения о боевых действиях на территории некогда их государства, казалось, вовсе не взволновали. Разве что некоторые прохожие не отказывались говорить с журналистами и не скрывали свою искреннюю радость, называя происходящее войной за освобождение. «Мы за эти годы натерпелись уже всего. Сколько можно было измываться над людьми. России можем сказать лишь спасибо за то, что жертвуя своим благополучием, она решила вступиться за нас. Пусть только мирные люди не гибнут», — поделилась, не скрывая слез радости, жительница Донецка. Однако надеждам нашей случайной собеседницы все же не суждено сбыться. Тревожные сообщения с самого утра стали поступать из города Горловка, что в пятидесяти километрах от Донецка. Там, как и 8 лет назад, продолжают гибнуть мирные люди и только в четверг от обстрелов погибло три человека. Еще пятеро с различными ранениями оказались в больнице. Донецк в первое утро войны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Донецк военного времени живет по новым правилам. Администрация гостиницы в центре города, где журналисты URA.RU и их коллеги из федеральных СМИ жили всю прошедшую неделю, попросила всех срочно покинуть отель. Формальным предлогом стали якобы проблемы с водой, но отсутствие воды, похоже, не волнует большую группу мужчин, заселившихся сюда днем ранее. Накануне они прибыли на десяти автомобилях без номеров. Ходили в гражданском, но сегодня никто из них уже не скрывал свою принадлежность к российским военным. Видимо, по их настоятельной просьбе всех журналистов выселили из гостиницы. Малая родина Януковича На трассе рядом с Донецком стоят танки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU От Донецка до Горловки идут две дороги. Одна прямая через поселок Пантелеймоновка, а другая — в объезд, через город Енакиево. Путь через Енакиево занимает на полчаса дольше, но решаем не рисковать. За окном автомобиля серое небо. Оно словно сливается с тем, что на земле. А там весенние подтопленные поля, сменяющиеся какими-то развалившимися хозяйственными постройками и жилыми домами. Глядя на все это понимаешь, что до 2014 года Донбасс на Украине был попросту забыт всеми властями, а внимание на него обратили лишь когда решили с ним воевать. Дорога до Енакиево вся в ухабах. Как говорит наш водитель Андрей, здесь дороги ремонтировали лишь, когда малую родину навещал экс-президент Украины Виктор Янукович. «Когда Янукович наведывался на малую родину с показательными визитами, чиновники тут же латали канавы, чтобы президента не прибило нигде по пути в Енакиево, откуда он родом. Это вообще интересный город — здесь раньше наверно каждый третий житель был с тюремным сроком за спиной. Впрочем, как и сам Янукович», — рассказывает наш водитель. Жители окраин Горловки восемь лет находятся под обстрелом ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Малая родина экс-президента, с которого на Украине и начался майдан, в целом отличная калька всего Донбасса. Вокруг лишь разрушающееся советское наследие — стадион, дворец культуры, жилые дома и «убитые» дороги. С ним соседствует наследие девяностых — ларьки и торговые лавки. За всем этим раскатами «Града» уже уже проступает сегодняшняя реальность Донбасса. Донецк остался без воды из-за снаряда Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Чем ближе подъезжаем к Горловке, тем раскаты взрывов становятся все более угрожающе ясными. Вот знаменитый завод Stirol, также появившийся на инфраструктуре советского химического предприятия. У местных он знаменит тем, что здесь выпускали хорошо известный наркоманам препарат «Трамадол». «В Горловке и Енакиеву их употребляло процентов сорок населения. Тут все было завалено упаковками из-под этих таблеток. Такой вот у людей был досуг. С войной и этого его не осталось», — полушутя рассказывает Андрей о прошлом и настоящем малой родины экс-президента Украины. Освободители с «Градами» Горловка — город, население которого еще в 2014 году насчитывало около 270 000 человек, с начала войны стал одной из главных точек соприкосновения украинской армии и ополченцев. Здесь долгое время шли ожесточенные бои, а регулярные обстрелы ВСУ не стихали почти никогда. «Беспокоящий» огонь артиллерии был средством освобождения Донбасса — от ополченцев. Впрочем, и день сегодняшний не стал исключением. Гул ударов здесь слышен вполне отчетливо, вот только местные жители не обращают на него никакого внимания. В какой-то момент, когда автомобили с журналистами остановились и все вышли из машин, где-то неподалеку начался обстрел «Градами». Экипированные в броню корреспонденты с непривычки попрятались за дома и машины. Лишь местная жительница, проходившая мимо, не обратила никакого внимания на звуки артиллерии и назвала все происходящее «цирком». Люди здесь так свыклись с войной, что даже испуг человека, впервые столкнувшегося со всем этим, у них вызывает усмешку. Снарядом разбило крышу цеха Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Поселок Николаевка — окраина Горловки, куда мы едем, спешно объезжая ухабы. Рано утром жильцы домов на окраине села попали под минометный огонь. Оборвало высоковольтные провода, выбило стекла в домах. «Я только пришла с работы, и начали стрелять. Разбили у нас все окна. Долбили все время с 2014, но прилетов к нам не было. Сейчас постоянно несется с той стороны, где ВСУ стоят — со Светлодарска. Бьют „Градом“. Мы никуда не уехали, потому что просто сил нет ехать. Мы и в 2014 году здесь сидели. Решение России мы полностью одобряем. Наконец-то все это прекратится», — рассказала Валентина, рядом с домом которой упал снаряд. От осколка такого снаряда погиб рабочий предприятия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Неподалеку от Николаевки расположен цех компании «Ремтехсервис». Туда прилетело сегодня в рабочую смену. Результат — раскуроченная стена цеха и потолок. Погиб один рабочий, пятеро с различными ранениями были госпитализированы в горловскую больницу. «Был рабочая смена, около девяти часов был первый прилет, который был зацепом. Люди начали собираться в кладовке, чтобы пересидеть обстрел. И где-то минуты через три прилетело прямо в цех. Один из наших коллег погиб, а пятеро было ранено. Было много осколков от разорвавшегося припаса. У одного из рабочих осколком перебита нога, его оперируют, другого ранило в бедро, а бригадиру повредило плечо. Погиб на месте токарь, его спасти не удалось», — рассказал начальник предприятия Сергей Рудченко. В крыше цеха предприятия зияет громадная дыра, на полу осколки стекла и кровь. Рядом — личные вещи погибшего: кожаная кепка и очки. Вечером их отнесут родным погибшего, но поймут ли те смысл такой жертвы? От кого украинские артиллеристы освобождали Горловку и Донбасс? «Люди гибнут ни за что» «Я подхожу ко всему с математической точки зрения. Только поэтому и не понимаю, зачем нужна была эта война в 2014 и зачем нужна эта война сейчас. На мой взгляд, выгоднее жить в мире. И карман полон и сам цел. А чем сейчас все это закончится, уже предсказать сложно. Ясно, что лучше никому от этого не будет. Да вы и сами все видите. Люди гибнут ни за что. Какой-то снаряд попал не туда и — все. Нет человека», — рассуждает наш водитель. У жительницы Зайцево ударной волной разрушило дом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пока находимся в цехе, приходит еще одно сообщение об обстреле. В селе Зайцево ударной волной от «Града» практически полностью снесло целый дом. Хозяйка чудом не пострадала. Зайцево находится в километре от позиций ВСУ. Хотя в текущей обстановке не совсем ясно, где теперь эти позиции. Отчетливо слышны взрывы относительно близко, но четко понять, где же идут бои невозможно. Вот где-то рядом бьет миномет. Чуть дальше снова слышатся раскаты взрывов реактивных ракет. В Зайцево под обстрелы сегодня попали сразу несколько домов. Чуть выше по центральной улице, дорога от которой вдаль прямиком к позициям ВСУ, стоит покосившийся дом. Стекла выбиты, крыше тоже понадобится ремонт. Посреди двора труп женщины, накрытый одеялом. Рядом с растерянным видом стоит внезапно овдовевший мужчина. Здесь же мечется парень лет двадцати. Он не может сдержать слез и проклинает «укров». В растерянности он явно не находит слов. «А что я могу сказать. Ничего не понятно было, то договорились о мире, то нет. А стрелять продолжали. Теперь у меня мать погибла, младший брат остался сиротой», — не сдерживая слезы говорит он и спешно скрывается от журналистов. Еще одна жертва войны за Донбасс Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Наступают сумерки. «Грады» и минометы отчетливо слышны по всей линии соприкосновения. Решаем уехать до темноты, ведь ехать в это время в Донецке считается занятием опасным. «Ночью всякое может случиться. Прилетит из ниоткуда и собирай потом себя по кусочкам», — любят повторять здесь. Миномет сработал где-то совсем рядом. В спешке снимаемся с места и едем в Донецк. За спиной остаются Зайцево, покосившиеся дома и несчастные люди, которым придется остаться на улице, ведущей прямиком к позициям ВСУ. Их война за освобождение Донбасса с 2014 года продолжает приносить жертвы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Начало специальной операции российских вооруженных сил на Украине не остановило гибель невинных людей на Донбассе. Донецк и соседние города по-прежнему находятся под плотным огнем украинской артиллерии, которая не сдвинулась с линии соприкосновения и не сменила цели — жилые кварталы. Больше того, огонь стал более смертоносным и еще более бессмысленным. Война за свободу Утро четверга, 24 февраля, Донецк встретил новостями о начале специальной операции на Украине, в центральной части которой российской армией были уничтожены военные объекты ВСУ. Впрочем дончан, привыкших к войне за эти восемь лет, тревожные сообщения о боевых действиях на территории некогда их государства, казалось, вовсе не взволновали. Разве что некоторые прохожие не отказывались говорить с журналистами и не скрывали свою искреннюю радость, называя происходящее войной за освобождение. «Мы за эти годы натерпелись уже всего. Сколько можно было измываться над людьми. России можем сказать лишь спасибо за то, что жертвуя своим благополучием, она решила вступиться за нас. Пусть только мирные люди не гибнут», — поделилась, не скрывая слез радости, жительница Донецка. Однако надеждам нашей случайной собеседницы все же не суждено сбыться. Тревожные сообщения с самого утра стали поступать из города Горловка, что в пятидесяти километрах от Донецка. Там, как и 8 лет назад, продолжают гибнуть мирные люди и только в четверг от обстрелов погибло три человека. Еще пятеро с различными ранениями оказались в больнице. Донецк военного времени живет по новым правилам. Администрация гостиницы в центре города, где журналисты URA.RU и их коллеги из федеральных СМИ жили всю прошедшую неделю, попросила всех срочно покинуть отель. Формальным предлогом стали якобы проблемы с водой, но отсутствие воды, похоже, не волнует большую группу мужчин, заселившихся сюда днем ранее. Накануне они прибыли на десяти автомобилях без номеров. Ходили в гражданском, но сегодня никто из них уже не скрывал свою принадлежность к российским военным. Видимо, по их настоятельной просьбе всех журналистов выселили из гостиницы. Малая родина Януковича От Донецка до Горловки идут две дороги. Одна прямая через поселок Пантелеймоновка, а другая — в объезд, через город Енакиево. Путь через Енакиево занимает на полчаса дольше, но решаем не рисковать. За окном автомобиля серое небо. Оно словно сливается с тем, что на земле. А там весенние подтопленные поля, сменяющиеся какими-то развалившимися хозяйственными постройками и жилыми домами. Глядя на все это понимаешь, что до 2014 года Донбасс на Украине был попросту забыт всеми властями, а внимание на него обратили лишь когда решили с ним воевать. Дорога до Енакиево вся в ухабах. Как говорит наш водитель Андрей, здесь дороги ремонтировали лишь, когда малую родину навещал экс-президент Украины Виктор Янукович. «Когда Янукович наведывался на малую родину с показательными визитами, чиновники тут же латали канавы, чтобы президента не прибило нигде по пути в Енакиево, откуда он родом. Это вообще интересный город — здесь раньше наверно каждый третий житель был с тюремным сроком за спиной. Впрочем, как и сам Янукович», — рассказывает наш водитель. Малая родина экс-президента, с которого на Украине и начался майдан, в целом отличная калька всего Донбасса. Вокруг лишь разрушающееся советское наследие — стадион, дворец культуры, жилые дома и «убитые» дороги. С ним соседствует наследие девяностых — ларьки и торговые лавки. За всем этим раскатами «Града» уже уже проступает сегодняшняя реальность Донбасса. Чем ближе подъезжаем к Горловке, тем раскаты взрывов становятся все более угрожающе ясными. Вот знаменитый завод Stirol, также появившийся на инфраструктуре советского химического предприятия. У местных он знаменит тем, что здесь выпускали хорошо известный наркоманам препарат «Трамадол». «В Горловке и Енакиеву их употребляло процентов сорок населения. Тут все было завалено упаковками из-под этих таблеток. Такой вот у людей был досуг. С войной и этого его не осталось», — полушутя рассказывает Андрей о прошлом и настоящем малой родины экс-президента Украины. Освободители с «Градами» Горловка — город, население которого еще в 2014 году насчитывало около 270 000 человек, с начала войны стал одной из главных точек соприкосновения украинской армии и ополченцев. Здесь долгое время шли ожесточенные бои, а регулярные обстрелы ВСУ не стихали почти никогда. «Беспокоящий» огонь артиллерии был средством освобождения Донбасса — от ополченцев. Впрочем, и день сегодняшний не стал исключением. Гул ударов здесь слышен вполне отчетливо, вот только местные жители не обращают на него никакого внимания. В какой-то момент, когда автомобили с журналистами остановились и все вышли из машин, где-то неподалеку начался обстрел «Градами». Экипированные в броню корреспонденты с непривычки попрятались за дома и машины. Лишь местная жительница, проходившая мимо, не обратила никакого внимания на звуки артиллерии и назвала все происходящее «цирком». Люди здесь так свыклись с войной, что даже испуг человека, впервые столкнувшегося со всем этим, у них вызывает усмешку. Поселок Николаевка — окраина Горловки, куда мы едем, спешно объезжая ухабы. Рано утром жильцы домов на окраине села попали под минометный огонь. Оборвало высоковольтные провода, выбило стекла в домах. «Я только пришла с работы, и начали стрелять. Разбили у нас все окна. Долбили все время с 2014, но прилетов к нам не было. Сейчас постоянно несется с той стороны, где ВСУ стоят — со Светлодарска. Бьют „Градом“. Мы никуда не уехали, потому что просто сил нет ехать. Мы и в 2014 году здесь сидели. Решение России мы полностью одобряем. Наконец-то все это прекратится», — рассказала Валентина, рядом с домом которой упал снаряд. Неподалеку от Николаевки расположен цех компании «Ремтехсервис». Туда прилетело сегодня в рабочую смену. Результат — раскуроченная стена цеха и потолок. Погиб один рабочий, пятеро с различными ранениями были госпитализированы в горловскую больницу. «Был рабочая смена, около девяти часов был первый прилет, который был зацепом. Люди начали собираться в кладовке, чтобы пересидеть обстрел. И где-то минуты через три прилетело прямо в цех. Один из наших коллег погиб, а пятеро было ранено. Было много осколков от разорвавшегося припаса. У одного из рабочих осколком перебита нога, его оперируют, другого ранило в бедро, а бригадиру повредило плечо. Погиб на месте токарь, его спасти не удалось», — рассказал начальник предприятия Сергей Рудченко. В крыше цеха предприятия зияет громадная дыра, на полу осколки стекла и кровь. Рядом — личные вещи погибшего: кожаная кепка и очки. Вечером их отнесут родным погибшего, но поймут ли те смысл такой жертвы? От кого украинские артиллеристы освобождали Горловку и Донбасс? «Люди гибнут ни за что» «Я подхожу ко всему с математической точки зрения. Только поэтому и не понимаю, зачем нужна была эта война в 2014 и зачем нужна эта война сейчас. На мой взгляд, выгоднее жить в мире. И карман полон и сам цел. А чем сейчас все это закончится, уже предсказать сложно. Ясно, что лучше никому от этого не будет. Да вы и сами все видите. Люди гибнут ни за что. Какой-то снаряд попал не туда и — все. Нет человека», — рассуждает наш водитель. Пока находимся в цехе, приходит еще одно сообщение об обстреле. В селе Зайцево ударной волной от «Града» практически полностью снесло целый дом. Хозяйка чудом не пострадала. Зайцево находится в километре от позиций ВСУ. Хотя в текущей обстановке не совсем ясно, где теперь эти позиции. Отчетливо слышны взрывы относительно близко, но четко понять, где же идут бои невозможно. Вот где-то рядом бьет миномет. Чуть дальше снова слышатся раскаты взрывов реактивных ракет. В Зайцево под обстрелы сегодня попали сразу несколько домов. Чуть выше по центральной улице, дорога от которой вдаль прямиком к позициям ВСУ, стоит покосившийся дом. Стекла выбиты, крыше тоже понадобится ремонт. Посреди двора труп женщины, накрытый одеялом. Рядом с растерянным видом стоит внезапно овдовевший мужчина. Здесь же мечется парень лет двадцати. Он не может сдержать слез и проклинает «укров». В растерянности он явно не находит слов. «А что я могу сказать. Ничего не понятно было, то договорились о мире, то нет. А стрелять продолжали. Теперь у меня мать погибла, младший брат остался сиротой», — не сдерживая слезы говорит он и спешно скрывается от журналистов. Наступают сумерки. «Грады» и минометы отчетливо слышны по всей линии соприкосновения. Решаем уехать до темноты, ведь ехать в это время в Донецке считается занятием опасным. «Ночью всякое может случиться. Прилетит из ниоткуда и собирай потом себя по кусочкам», — любят повторять здесь. Миномет сработал где-то совсем рядом. В спешке снимаемся с места и едем в Донецк. За спиной остаются Зайцево, покосившиеся дома и несчастные люди, которым придется остаться на улице, ведущей прямиком к позициям ВСУ. Их война за освобождение Донбасса с 2014 года продолжает приносить жертвы.