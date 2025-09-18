В Волгограде задержаны авиарейсы

В волгоградском аэропорту наблюдаются задержки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В волгоградском аэропорту наблюдаются задержки
В волгоградском аэропорту наблюдаются задержки Фото:

В волгоградском международном аэропорту задержаны четыре рейса. Об этом информирует онлайн-табло воздушной гавани.

«В настоящее время изменено расписание ряда авиаперелетов. В международном терминале задержано четыре рейса: два отменены на прилет и вылет, еще два задержаны», — сообщили в аэропорту Волгограда.

Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Волгограда. Они действуют с 1:17 по мск для обеспечения безопасности полетов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В волгоградском международном аэропорту задержаны четыре рейса. Об этом информирует онлайн-табло воздушной гавани. «В настоящее время изменено расписание ряда авиаперелетов. В международном терминале задержано четыре рейса: два отменены на прилет и вылет, еще два задержаны», — сообщили в аэропорту Волгограда. Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Волгограда. Они действуют с 1:17 по мск для обеспечения безопасности полетов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...