Как изменятся отношения России и НАТО после вступления Финляндии

Расширение блока на восток продолжается вопреки обещаниям

04 апреля 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

В апреле Финляндия вступила в НАТО, на церемонии присутствовал генсек альянса Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Финляндия вступила в НАТО 4 апреля, тем самым сухопутная граница с Россией была увеличена на 1271 километр. URA.RU приводит главную информацию о целях создания альянса в 1949 году, о его работе в настоящее время и об изменениях отношений между Россией и Финляндией. История и цели создания организации Альянс был создан 4 апреля 1949 года. Его первыми членами стали США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Альянс был нужен для обеспечения безопасности в Европе от распространения СССР на запад, сообщает телеканал 360. Принято считать, что с 1946 года между СССР и США началась Холодная война. В тот год премьер премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил с речью в Фултоне, в котором ввел понятие «железный занавес». Позже военный блок примет решающую роль в противостоянии с СССР. Темпы расширения альянса В 1952 году к НАТО присоединились две страны — Греция и Турция. Через три года в военный альянс вошла ФРГ. Испания вступила в 1982 году, а объеденная Германия в 1990 году. После распада Советского Союза и Организации Варшавского договора НАТО взяла направление на укрепление безопасности во всем Евро-Атлантическом регионе. Например, организация определила для себя приоритетной задачей борьбу с террористической угрозой. Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Также в альянсе было разработано направление «открытых дверей», которое позволяло сотрудничать со странами бывшего соцлагеря. В 1994 начала действовать программа «Партнерство ради мира». В 1999 году в состав НАТО вступили Венгрия, Польша и Чехия. Спустя пять лет новыми членами Североатлантического альянса стали Румыния, Словакия, Словения и Эстония, Болгария, Латвия, Литва. В 2009 году состав альянса пополнили Албания и Хорватия. В тот год нынешний глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Кремле были наивны, принимая обещания НАТО не расширяться на восток. В основе этого наивного подхода лежало убеждение, что после Советского Союза наступает новая эпоха и все будут друг другу братьями и сестрами», — заявил он. Расширение альянса продолжилось в 2017 году, когда в него вступила Черногория. Через два года Северная Македония стала новым членом альянса. Отношения России и НАТО Российская сторона неоднократна предлагала администрации НАТО подписать договор о нерасширении на восток, например, в 2021 году. Однако инициатива не нашла воплощения в документе. В начале февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что НАТО «кинула» РФ, нарушив обещание не расширятся на восток. После 24 февраля 2022 года страны НАТО стали массово поставлять Украине оружие, наемников и вводить против России санкции. Фото: NIDS/NATO Multimedia Library «Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом. Наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО», — заявлял зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В 2022 году Финляндия, Швеция и Украина подали свои заявки на вступление После начала спецоперации на Украине три страны отправили альянсу заявку на присоединение. Среди них: Швеция, Финляндия и Украина. Последней вступление в НАТО было нужно для закрытия воздушного пространства над страной. Однако НАТО не стало принимать Украину в альянс из-за риска прямого столкновения с Москвой. В апреле альянс одобрил присоединение Финляндии. Тем самым сухопутная граница между НАТО и Россией увеличилась в несколько раз. «В Кремле считают, что присоединение Финляндии вызывает обострение ситуации. Расширение НАТО это посягательство на безопасность России, что вынуждает принимать контрмеры для обеспечения безопасности страны», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сам президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что вступление страны в альянс не направлено против России. Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля, тем самым сухопутная граница с Россией была увеличена на 1271 километр. URA.RU приводит главную информацию о целях создания альянса в 1949 году, о его работе в настоящее время и об изменениях отношений между Россией и Финляндией. Альянс был создан 4 апреля 1949 года. Его первыми членами стали США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Альянс был нужен для обеспечения безопасности в Европе от распространения СССР на запад, сообщает телеканал 360. Принято считать, что с 1946 года между СССР и США началась Холодная война. В тот год премьер премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил с речью в Фултоне, в котором ввел понятие «железный занавес». Позже военный блок примет решающую роль в противостоянии с СССР. В 1952 году к НАТО присоединились две страны — Греция и Турция. Через три года в военный альянс вошла ФРГ. Испания вступила в 1982 году, а объеденная Германия в 1990 году. После распада Советского Союза и Организации Варшавского договора НАТО взяла направление на укрепление безопасности во всем Евро-Атлантическом регионе. Например, организация определила для себя приоритетной задачей борьбу с террористической угрозой. Также в альянсе было разработано направление «открытых дверей», которое позволяло сотрудничать со странами бывшего соцлагеря. В 1994 начала действовать программа «Партнерство ради мира». В 1999 году в состав НАТО вступили Венгрия, Польша и Чехия. Спустя пять лет новыми членами Североатлантического альянса стали Румыния, Словакия, Словения и Эстония, Болгария, Латвия, Литва. В 2009 году состав альянса пополнили Албания и Хорватия. В тот год нынешний глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Кремле были наивны, принимая обещания НАТО не расширяться на восток. В основе этого наивного подхода лежало убеждение, что после Советского Союза наступает новая эпоха и все будут друг другу братьями и сестрами», — заявил он. Расширение альянса продолжилось в 2017 году, когда в него вступила Черногория. Через два года Северная Македония стала новым членом альянса. Российская сторона неоднократна предлагала администрации НАТО подписать договор о нерасширении на восток, например, в 2021 году. Однако инициатива не нашла воплощения в документе. В начале февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что НАТО «кинула» РФ, нарушив обещание не расширятся на восток. После 24 февраля 2022 года страны НАТО стали массово поставлять Украине оружие, наемников и вводить против России санкции. «Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом. Наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО», — заявлял зампред Совбеза Дмитрий Медведев. После начала спецоперации на Украине три страны отправили альянсу заявку на присоединение. Среди них: Швеция, Финляндия и Украина. Последней вступление в НАТО было нужно для закрытия воздушного пространства над страной. Однако НАТО не стало принимать Украину в альянс из-за риска прямого столкновения с Москвой. В апреле альянс одобрил присоединение Финляндии. Тем самым сухопутная граница между НАТО и Россией увеличилась в несколько раз. «В Кремле считают, что присоединение Финляндии вызывает обострение ситуации. Расширение НАТО это посягательство на безопасность России, что вынуждает принимать контрмеры для обеспечения безопасности страны», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сам президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что вступление страны в альянс не направлено против России.