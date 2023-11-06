«Спартак» в меньшинстве отобрал очки у «Локомотива» в дерби

Железнодорожники не смогли реализовать численное преиущество

06 ноября 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

«Спартак» большую часть игры провел вдесятером Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» завершилось результативной ничьей. На гол Антона Зиньковского ответил Артем Дзюба, но спартаковцы играли весь второй тайм вдесятером. Подробнее в материале URA.RU. Инфографика URA.RU Предматчевые игры разума Абаскаля Первое, что бросилось в глаза при объявлении стартовых составов — это отсутствие у «Спартака» нападающего Александра Соболева. Возможно, главный тренер спартаковцев Гильермо Абаскаль хотел удивить Михаила Галактионова и играть с Квинси Промесом в роли ложной девятки. И в первые 35 минут игры план работал. Гильермо Абаскаль решил оставить Александра Соболева на скамейке запасных до конца игры Фото: Михаил Терещенко/ТАСС По ходу игры Промес нечасто оказывался в центральной зоне атаки. Квинси постоянно оттягивался в левый фланг. При этом практически ни разу за всю игру он не дублировал позицию Антона Зиньковского, и пространства хватало обоим. В центре атаки чаще оказывался Михаил Игнатов. «Локомотиву» было тяжело проходить высокий прессинг «Спартака». До 30-й минуты железнодорожники ни разу не ударили по воротам Александра Максименко. Если и получалось проходить первую линию, то обязательно на подстраховке оказывался кто-то из защитников красно-белых, высоко поднявшись со своей позиции. Но именно это привело к удалению Даниила Хлусевича. Дмитрий Баринов провел 200-ую игру за «Локомотив» Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Алексис Дуарте по ходу первого тайма часто смешался в правый фланг обороны, через который «Локомотив» пытался развить свою атаку. До красной карточки уже был один эпизод, где он в подкате неудачно выбил мяч, и железнодорожники убежали в опасную контратаку, но она закончилась неточным пасом. Но проходит несколько минут, и все повторяется. Дуарте вновь застревает на правом фланге. «Локомотив» быстро разыгрывает мяч на подступах к штрафной. Антон Миранчук уже был близок к выходу один на один с Максименко, но Хлусевич бьет ему сзади по ногам почти на линии штрафной площади и получает красную карточку на 38-й минуте. Абаскаль не стал сразу затыкать дыру на правом фланге обороны, а отправил туда доигрывать первый тайм Зиньковского. По идее, такое решение давало бы еще большую свободу Промесу, но толковых атак у «Спартака» до перерыва больше не было. Изменение игры после удаления Квинси Промес ассистировал на Антона Зиньковского с позиции ложной девятки Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Жертвой замены после удаления стал Хесус Медина, который мало чем запомнился в первом тайме. Вместо него на поле появился Виктор Мозес. Перед ним стояла задача полностью покрывать правый край, как это делал на противоположном фланге Олег Рябчук. Начало второго тайма стало шоком для «Локомотива». «Спартак» практически сразу завладел мячом, и первая серьезная атака закончилась голом. Данилу Пруцева никто не смог остановить в штрафной. Он прострелил в сторону Промеса, который в этом эпизоде занял место центрального нападающего. Голландец скинул мяч на Зиньковского, который в одно касание мощно пробил в верхний угол. Защитники «Локо» просто оказались не готовы в этой ситуации. Но «Спартак» попал в ловушку забитого гола в меньшинстве, когда игроки начинают низко садиться в оборону. Первый голевой момент возник у ворот Максименко спустя пару минут после гола. Защитник «Локо» Лукас Фассон оказался прямо перед голкипером, но в игру вовремя вступил Никита Чернов и помешал бразильцу завершить атаку голом. Но затем никто не смог остановить Максима Глушенкова. По нему персонально играл вышедший вместо Игнатова Кристофер Мартинс. Но Глушенков уже в падении проткнул мяч на Артему Дзюбу, про которого все забыли в этом эпизоде. Нападающий пробил на точность — 1:1. Артем Дзюба вновь огорчил свою бывшую команду Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Но «Спартаку» еще предстояло играть почти полчаса в меньшинстве, а сил становилось все меньше. С появлением Сергея Пиняева в составе «Локомотива» чуть поживее стал выглядеть левый фланг атаки. Но запомнились больше претензии Дзюбы к Пиняеву. В одном эпизоде Дзюба просил пас точно в ноги, но Сергей решил отдать разрезающую на форварда. В другом случае нападающий был недоволен действиями молодого вингера в атаке и просил меньше бить и больше разыгрывать. Несколько раз откровенно спасал Максименко. Голкипер красно-белых может записать эту игру себе в актив. Но вопросы к нападению «Локомотива» остаются, если вспомнить невероятных промах Дмитрия Рыбчинского. В послематчевом интервью Зиньковский заявил, что «Спартак» упустил победу, а не вырвал ничью. С этим утверждением можно поспорить, ведь даже показатель xG сильно за «Локо» — 1,76 против 0,81. Но никто не знает, как повернулась бы игра, если бы «Спартак» продолжил выполнять свой план на игру, имея 11 человек на поле. Плюс ко всему, Абаскаль так и не дал шанс Соболеву. Инфографика URA.RU Ничья ни одной из команд пользы не принесла. «Спартак» и «Локомотив» синхронно набрали по 21 баллу и поднялись на пятую и шестую строчку соответственно. Но сегодня в Сочи играет «Динамо», которое в случае победы отодвинет красно-белых и железнодорожников ниже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» завершилось результативной ничьей. На гол Антона Зиньковского ответил Артем Дзюба, но спартаковцы играли весь второй тайм вдесятером. Подробнее в материале URA.RU. Первое, что бросилось в глаза при объявлении стартовых составов — это отсутствие у «Спартака» нападающего Александра Соболева. Возможно, главный тренер спартаковцев Гильермо Абаскаль хотел удивить Михаила Галактионова и играть с Квинси Промесом в роли ложной девятки. И в первые 35 минут игры план работал. По ходу игры Промес нечасто оказывался в центральной зоне атаки. Квинси постоянно оттягивался в левый фланг. При этом практически ни разу за всю игру он не дублировал позицию Антона Зиньковского, и пространства хватало обоим. В центре атаки чаще оказывался Михаил Игнатов. «Локомотиву» было тяжело проходить высокий прессинг «Спартака». До 30-й минуты железнодорожники ни разу не ударили по воротам Александра Максименко. Если и получалось проходить первую линию, то обязательно на подстраховке оказывался кто-то из защитников красно-белых, высоко поднявшись со своей позиции. Но именно это привело к удалению Даниила Хлусевича. Алексис Дуарте по ходу первого тайма часто смешался в правый фланг обороны, через который «Локомотив» пытался развить свою атаку. До красной карточки уже был один эпизод, где он в подкате неудачно выбил мяч, и железнодорожники убежали в опасную контратаку, но она закончилась неточным пасом. Но проходит несколько минут, и все повторяется. Дуарте вновь застревает на правом фланге. «Локомотив» быстро разыгрывает мяч на подступах к штрафной. Антон Миранчук уже был близок к выходу один на один с Максименко, но Хлусевич бьет ему сзади по ногам почти на линии штрафной площади и получает красную карточку на 38-й минуте. Абаскаль не стал сразу затыкать дыру на правом фланге обороны, а отправил туда доигрывать первый тайм Зиньковского. По идее, такое решение давало бы еще большую свободу Промесу, но толковых атак у «Спартака» до перерыва больше не было. Жертвой замены после удаления стал Хесус Медина, который мало чем запомнился в первом тайме. Вместо него на поле появился Виктор Мозес. Перед ним стояла задача полностью покрывать правый край, как это делал на противоположном фланге Олег Рябчук. Начало второго тайма стало шоком для «Локомотива». «Спартак» практически сразу завладел мячом, и первая серьезная атака закончилась голом. Данилу Пруцева никто не смог остановить в штрафной. Он прострелил в сторону Промеса, который в этом эпизоде занял место центрального нападающего. Голландец скинул мяч на Зиньковского, который в одно касание мощно пробил в верхний угол. Защитники «Локо» просто оказались не готовы в этой ситуации. Но «Спартак» попал в ловушку забитого гола в меньшинстве, когда игроки начинают низко садиться в оборону. Первый голевой момент возник у ворот Максименко спустя пару минут после гола. Защитник «Локо» Лукас Фассон оказался прямо перед голкипером, но в игру вовремя вступил Никита Чернов и помешал бразильцу завершить атаку голом. Но затем никто не смог остановить Максима Глушенкова. По нему персонально играл вышедший вместо Игнатова Кристофер Мартинс. Но Глушенков уже в падении проткнул мяч на Артему Дзюбу, про которого все забыли в этом эпизоде. Нападающий пробил на точность — 1:1. Но «Спартаку» еще предстояло играть почти полчаса в меньшинстве, а сил становилось все меньше. С появлением Сергея Пиняева в составе «Локомотива» чуть поживее стал выглядеть левый фланг атаки. Но запомнились больше претензии Дзюбы к Пиняеву. В одном эпизоде Дзюба просил пас точно в ноги, но Сергей решил отдать разрезающую на форварда. В другом случае нападающий был недоволен действиями молодого вингера в атаке и просил меньше бить и больше разыгрывать. Несколько раз откровенно спасал Максименко. Голкипер красно-белых может записать эту игру себе в актив. Но вопросы к нападению «Локомотива» остаются, если вспомнить невероятных промах Дмитрия Рыбчинского. В послематчевом интервью Зиньковский заявил, что «Спартак» упустил победу, а не вырвал ничью. С этим утверждением можно поспорить, ведь даже показатель xG сильно за «Локо» — 1,76 против 0,81. Но никто не знает, как повернулась бы игра, если бы «Спартак» продолжил выполнять свой план на игру, имея 11 человек на поле. Плюс ко всему, Абаскаль так и не дал шанс Соболеву. Ничья ни одной из команд пользы не принесла. «Спартак» и «Локомотив» синхронно набрали по 21 баллу и поднялись на пятую и шестую строчку соответственно. Но сегодня в Сочи играет «Динамо», которое в случае победы отодвинет красно-белых и железнодорожников ниже.