Трамп заявил, что максимально старается завершить конфликт на Украине

Трамп заявил о том, что конфликт на Украине сложно закончить
Трамп заявил о том, что конфликт на Украине сложно закончить

Президент США Дональд Трамп заявил, что прилагает максимум усилий для завершения вооруженного конфликта на Украине и сравнил сложность этой задачи с урегулированием многовекового противостояния на Ближнем Востоке. Об этом глава Белого дома сообщил 15 октября в интервью телекомпании CNN в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского, который ожидается в пятницу.

Трамп подчеркнул, что урегулирование российско-украинского противостояния остается одной из ключевых задач его внешней политики. «Я усердно работаю над русским вопросом», — отметил американский лидер. В ходе разговора с журналистом CNN он задался вопросом, что было бы большим достижением — мир на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной. После того как корреспондент заметил, что ближневосточный конфликт исторически считался более сложным для разрешения, президент согласился. «Верно, — сказал Трамп. — Один длится три года, другой — три тысячи».

По информации телеканала, встреча Трампа и Зеленского в Белом доме запланирована на пятницу и будет посвящена обсуждению путей возможного мирного урегулирования на Украине. Ранее, 14 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, поскольку не видит других альтернатив, но остается открытой к переговорам.

