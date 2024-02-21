Консильери Куйвашева срывают его отъезд в Москву

И воспользовались его сорвавшейся встречей с Путиным

22 февраля 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Слухи о повышении Евгения Куйвашева, одного из опытнейших российских губернаторов, начинают обсуждать все активнее Фото: Размик Закарян © URA.RU Окружение свердловского губернатора Евгения Куйвашева пытается торпедировать его повышение и переезд в столицу. Об этом, как стало известно URA.RU, в областном правительстве говорят уже несколько недель, и особенно активно — после визита в регион президента Владимира Путина. Он приезжал вечером 15 февраля — на нижнетагильский «Уралвагонзавод» и верхнепышминские «Уральские локомотивы». На УВЗ выяснилось, что очной встречи с Куйвашевым у главы государства не будет: сам Путин сообщил, что Куйвашев, который последнюю неделю был на самоизоляции, «немножко приболел». В департаменте информполитики (ДИП) региона тут же комментировали: «Евгений Куйвашев участвует в мероприятиях в рамках рабочего визита президента России Владимира Путина в Свердловскую область в дистанционном режиме. Принятие такого решения обусловлено сложившейся эпидемической ситуацией». Куйвашев присоединился к совещанию по развитию высокоскоростных магистралей дистанционно. Владимир Путин был в регионе 15 февраля, ожидалось, что он пообщается с губернатором один на один Фото: Владимир Андреев © URA.RU Стандартных для таких случаев развернутых итоговых комментариев о поездке президента на Средний Урал ни от губернатора, ни от других представителей его правительства не последовало. А до утра 16 февраля был в силе анонс от ДИПа, что Куйвашев через несколько часов будет вручать Демидовские премии ученым. На церемонию он в итоге не явился (хоть и был на работе в тот день), но у его недоброжелателей появился повод рассуждать, что никакой болезни не было, и причина его не-встречи с президентом — политическая. А то, что анонс о премиях опубликовал анонимный telegram-канал, как минимум прислушивающийся к ДИПу, спровоцировало версию, что пиар-кризис может быть рукотворным. И стоять за ним могут доверенные политтехнологи Куйвашева — Ринат Хазеев и Аксана Панова, — оказывающие существенное влияние на информационный блок. «Для них практически решенный вопрос о скором назначении губернатора в федеральные структуры означал бы финансовый крах, политическое небытие. Поэтому сейчас они в хорошем расположении духа», — делится близкий к губернаторской резиденции источник URA.RU. Новость по теме Куйвашев, пропускающий визит Путина из-за болезни, вышел на связь из резиденции. Скрин Он также убежден, что следующим этапом интриги может стать попытка обрушить явку на выборах президента 15—17 марта. Известно, что для глав регионов это основной показатель эффективности. Невыполнение задачи ударит и по политическому вице-губернатору Олегу Чемезову, который последние два года успешно сокращает влияние Пановой и Хазеева на электоральные процессы в регионе. В этой связи обозначенный источник и еще один собеседник агентства в структурах власти обращают внимание на недостаточное (по их мнению) информационное сопровождение проектов, призванных как раз явку повысить. «А в дни непосредственно голосования стоит ожидать скандалов, опасных для легитимности процедуры», — убежден один из источников. Впрочем, третий госслужащий, активно участвующий в подготовке к выборам, убежден, что ни на явку, ни на качество голосования повлиять уже невозможно. «Отношение избирателя, пойдет он или не пойдет и, если да, то за кого проголосует, сформировано», — констатирует собеседник, видевший результаты соцопросов. А раскрутка смежных предвыборных проектов, которая и ему казалась действительно слабой еще две недели назад, набирает обороты и выйдет на пик к началу марта, добавил источник. Принципиально важно показать в марте требуемый результат и для Олега Чемезова Фото: Илья Московец © URA.RU Четвертый собеседник — из числа политических наблюдателей — считает версию о попытке Пановой и Хазеева «оставить» Куйвашева в регионе конспирологической. Он, в частности, обращает внимание, что сразу после заявления Путина в telegram-канале «Не для протокола», который приписывают Пановой, появилось сообщение, что «никакой интриги» — губернатор «не восстановился после тяжелого гриппа». «А официально раскрывать такую персональную информацию ДИП просто не мог», — полагает источник. Сами Аксана Панова и Ринат Хазеев от общения с журналистами категорически отказываются. В ДИПе на вопрос корреспондента по теме пока не ответили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Окружение свердловского губернатора Евгения Куйвашева пытается торпедировать его повышение и переезд в столицу. Об этом, как стало известно URA.RU, в областном правительстве говорят уже несколько недель, и особенно активно — после визита в регион президента Владимира Путина. Он приезжал вечером 15 февраля — на нижнетагильский «Уралвагонзавод» и верхнепышминские «Уральские локомотивы». На УВЗ выяснилось, что очной встречи с Куйвашевым у главы государства не будет: сам Путин сообщил, что Куйвашев, который последнюю неделю был на самоизоляции, «немножко приболел». В департаменте информполитики (ДИП) региона тут же комментировали: «Евгений Куйвашев участвует в мероприятиях в рамках рабочего визита президента России Владимира Путина в Свердловскую область в дистанционном режиме. Принятие такого решения обусловлено сложившейся эпидемической ситуацией». Куйвашев присоединился к совещанию по развитию высокоскоростных магистралей дистанционно. Стандартных для таких случаев развернутых итоговых комментариев о поездке президента на Средний Урал ни от губернатора, ни от других представителей его правительства не последовало. А до утра 16 февраля был в силе анонс от ДИПа, что Куйвашев через несколько часов будет вручать Демидовские премии ученым. На церемонию он в итоге не явился (хоть и был на работе в тот день), но у его недоброжелателей появился повод рассуждать, что никакой болезни не было, и причина его не-встречи с президентом — политическая. А то, что анонс о премиях опубликовал анонимный telegram-канал, как минимум прислушивающийся к ДИПу, спровоцировало версию, что пиар-кризис может быть рукотворным. И стоять за ним могут доверенные политтехнологи Куйвашева — Ринат Хазеев и Аксана Панова, — оказывающие существенное влияние на информационный блок. Он также убежден, что следующим этапом интриги может стать попытка обрушить явку на выборах президента 15—17 марта. Известно, что для глав регионов это основной показатель эффективности. Невыполнение задачи ударит и по политическому вице-губернатору Олегу Чемезову, который последние два года успешно сокращает влияние Пановой и Хазеева на электоральные процессы в регионе. В этой связи обозначенный источник и еще один собеседник агентства в структурах власти обращают внимание на недостаточное (по их мнению) информационное сопровождение проектов, призванных как раз явку повысить. «А в дни непосредственно голосования стоит ожидать скандалов, опасных для легитимности процедуры», — убежден один из источников. Впрочем, третий госслужащий, активно участвующий в подготовке к выборам, убежден, что ни на явку, ни на качество голосования повлиять уже невозможно. «Отношение избирателя, пойдет он или не пойдет и, если да, то за кого проголосует, сформировано», — констатирует собеседник, видевший результаты соцопросов. А раскрутка смежных предвыборных проектов, которая и ему казалась действительно слабой еще две недели назад, набирает обороты и выйдет на пик к началу марта, добавил источник. Четвертый собеседник — из числа политических наблюдателей — считает версию о попытке Пановой и Хазеева «оставить» Куйвашева в регионе конспирологической. Он, в частности, обращает внимание, что сразу после заявления Путина в telegram-канале «Не для протокола», который приписывают Пановой, появилось сообщение, что «никакой интриги» — губернатор «не восстановился после тяжелого гриппа». «А официально раскрывать такую персональную информацию ДИП просто не мог», — полагает источник. Сами Аксана Панова и Ринат Хазеев от общения с журналистами категорически отказываются. В ДИПе на вопрос корреспондента по теме пока не ответили.