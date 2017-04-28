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28 апреля 2017
12:19  28 апреля 2017 11

Прокурор запросил для блогера Соколовского 3,5 года колонии

Продление меры пресечения Руслана Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Теперь все зависит от того, что решит судФото: Анна Майорова © URA.RU
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Представитель гособвинения, выступая в суде по делу блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих, попросил у суда наказание для Соколовского в виде реального лишения свободы, — передает корреспондент «URA.RU» из зала суда.

«Исправление Руслана Соколовского невозможно без реального наказания», — заявил прокурор. Представитель гособвинения затребовал у суда приговорить блогера к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием колонии общего режима.

Соколовский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ — 9 эпизодов (возбуждение ненависти либо вражды), ст. 148 УК РФ — семь эпизодов (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также ст. 138.1 УК РФ — 1 эпизод (ему вменяют приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры). Процесс по делу Соколовского проходит в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

Андрей Гусельников
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