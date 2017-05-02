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19:08  02 мая 2017 1

Осторожно, хищники проснулись! Возле крупного города ХМАО встретили медведей

Выставки
В ХМАО проснулись медведи - они уже выходят к людямФото: Александр Елизаров © URA.RU

Возле Нижневартовска несколько раз встретили медведей. Об этом сообщают представители нефтяной компании «Самотлорнефтегаз».

По словам нефтяников, медведей видели трижды за последние несколько дней. Встречи с хищниками произошли на территории цеха по добыче нефти и газа №7, примерно в 45 километрах от Нижневартовска. Пока никто не пострадал, но представители «Самотлорнефтегаза» предупредили своих работников, представителей подрядных организаций и всех гостей Самотлора.

Это не первая встреча с медведями в югорских лесах в 2017 году. В марте рубщики леса случайно разбудили хищника в Советском районе. А в 2016 году хозяев югорской тайги часто видели на трассах и даже в городах. Известно об одном случае гибели подростка в Березовском районе, которого, предположительно, мог убить медведь.

Антон Степыгин
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