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03 мая 2017
Главные новости Москвы
15:01  03 мая 2017 4

Господь «наказывает» Россию Западом. Святые старцы предрекли будущее страны

Митинг-акция #Надоел от «Открытой России». Екатеринбург, ограждение, флаг россии, триколор
Россия начнет процветать, когда к власти в стране придет «человек гениального ума и железной воли»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Православные старцы дают России довольно противоречивые предсказания. Одни считают, что страна станет великой державой под управлением умного властелина, другие увидели, что Россия развалится и сюда будут посланы «иноземные учителя».

Преподобный Серафим Саровский предрекал, что Россия вновь сможет объединить в себе все славянские народы, присоединив к ним и земли. «Она составит одно море или тот громадный вселенский океан народный, — приводит предсказание старца телеканал „РЕН ТВ“. — Соединенными силами России и других народов Константинополь и Иерусалим будут полонены».

Святитель Феофан Затворник считал, что зло в России только увеличивается и господь «наказывает» Россию Западом. «Мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня. Если не опомнимся, пошлет на нас Господь иноземных учителей, чтобы привели нас в чувство», — предрекал старец.

Преподобный Анатолий Оптинский также приводит удручающее предсказание для России. По его мнению, «русский корабль» будет разбит, однако люди «на щепках и обломках» спасутся.

Пройдя через череду невзгод, Россия будет спасена, рассказывал схииеромонах Аристоклий Афонский. Старец предрек, что со стороны Китая произойдет конец света — «какой-то необычный взрыв», после чего миру явится чудо, тогда начнется совершенно другая жизнь, но продлится она недолго.

Святитель Феофан Полтавский предсказывал, что Россию ждет прекрасное будущее, так как править ей будет «человек гениального ума и железной воли». Преподобный Серафим Вырицкий предсказал, что России уготована роль спасителя. Афонский старец Паисий Святогорец утверждал, что, возможно, будет война, однако Россия выйдет из нее победителем.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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