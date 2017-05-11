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Главные новости Пермского края
15:07  11 мая 2017 0

В Перми сменился начальник управления капитального строительства

Интервью. Дмитрий Шалабодов, руководитель УФАС по Свердловской области. Екатеринбург, кабинет чиновника, пустое кресло, рабочий стол
Кресло Дениса Ушакова занял его заместительФото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава управления капитального строительства Перми Денис Ушаков покинул свой пост. Его место в мэрии временно занял его зам.

«Денис Вячеславович уволился 10 мая по собственному желанию. С 11 мая исполняет обязанности начальника управления заместитель начальника УКС Константин Горячих», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии. Сам Ушаков не раскрывает причины своего ухода и информацию о своих дальнейших планах.

Денис Ушаков занимал пост главы управления капитального строительства с конца 2014 года, а до этого 10 лет был депутатом гордумы от «Единой России».

Анна Белкина
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