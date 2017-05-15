Экспозицию «Металлообработка» впервые представят на «ИННОПРОМе»

22:02 15 мая 2017 0

Металлообработке уделят особое внимание на выставке Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Экспозиция «Металлообработка» на ИННОПРОМе-2017 впервые пройдет в качестве отдельной выставки. Участие подтвердили более 50 участников из России и зарубежья, среди которых: Япония, Южная Корея, Италия, Чехия.

Россию представит Первая станкостроительная компания, СтанкоМашСтрой, Солвер, Униматик и ряд других игроков рынка. Среди иностранных участников ожидаются лидеры японской промышленности (FANUC, Mazak и др.), немецкие производители (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, SHW Werkzeugmaschinen и др.), компании из Южной Кореи (DaeHwa Industrial Machinery Co., Ltd. U-JIN TECH Corp.), а также итальянские и чешские компании.

В 2017 году, напомним, страной-партнером выставки ИННОПРОМ является Япония. Хедлайнерами деловой программы выступят министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, президент корпорации FANUC Ёсихару Инаба и другие. Выставка пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге.