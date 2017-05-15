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15 мая 2017
22:02  15 мая 2017 0

Экспозицию «Металлообработка» впервые представят на «ИННОПРОМе»

Предприятия производство Пермский край, металл, завод
Металлообработке уделят особое внимание на выставкеФото: Алексей Гущин © URA.RU

Экспозиция «Металлообработка» на ИННОПРОМе-2017 впервые пройдет в качестве отдельной выставки. Участие подтвердили более 50 участников из России и зарубежья, среди которых: Япония, Южная Корея, Италия, Чехия.

Россию представит Первая станкостроительная компания, СтанкоМашСтрой, Солвер, Униматик и ряд других игроков рынка. Среди иностранных участников ожидаются лидеры японской промышленности (FANUC, Mazak и др.), немецкие производители (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, SHW Werkzeugmaschinen и др.), компании из Южной Кореи (DaeHwa Industrial Machinery Co., Ltd. U-JIN TECH Corp.), а также итальянские и чешские компании.

В 2017 году, напомним, страной-партнером выставки ИННОПРОМ является Япония. Хедлайнерами деловой программы выступят министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, президент корпорации FANUC Ёсихару Инаба и другие. Выставка пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге.

Семен Гринберг
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