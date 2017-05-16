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Главные новости Курганской области
14:04  16 мая 2017 1

Государственный долг Курганской области достиг 16 млрд рублей

Клипарт , купюры, деньги, рубли
Госдолг с начала года увеличился на 1 млрд рублейФото: Алексей Гущин © URA.RU

Государственный долг Курганской области увеличился на 1 млрд рублей и достиг 16 млрд рублей. Об этом сообщила начальник финансового управления региона Елена Лукашук, отчитываясь на заседании областного правительства об исполнении бюджета Зауралья за январь—март 2017 года, передает корреспондент «URA.RU».

По словам Лукашук, за три месяца бюджет Курганской области исполнен с профицитом в 35,3 млн рублей. Доходы областной казны составили 7 млрд 946,2 млн рублей, расходы — 7 млрд 910,9 млн рублей.

Собственные доходы бюджета по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились на 663 млн рублей до 4,1 млрд рублей. Объем безвозмездных поступлений из федеральной казны составил 3,8 млрд рублей.

Расходы бюджета увеличились на 260 млн рублей. В первоочередном порядке финансировалась заработная плата, социальные выплаты и платежи в фонд ОМС. Таким образом 70% от общей суммы расходов — это расходы социальной направленности. Бюджетам муниципальных образований была оказана помощь в сумме более 2,4 млрд рублей.

Ранее о перспективах региона при госдолге в 90% от собственных доходах «URA.RU» рассказала сенатор Елена Перминова.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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