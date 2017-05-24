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24 мая 2017
23 мая 2017
22 мая 2017
18:55  24 мая 2017 3

В Югре началась охота на медведей после нападения хищника на месторождение. ФОТО

Медведь. Челябинск., медведь поет
В Югре поймали убийцу медведяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Сургутского района незаконно убил медведя. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Медведь был убит 29-летним мужчиной в лесу на территории одного из родовых угодий хантов в Сургутском районе. Полицейские установили, что югорчанин из огнестрельного гладкоствольного ружья убил медведя, чтобы получить мясо и шкуру животного. При этом разрешения на добычу охотничьих ресурсов у мужчины не было.

Сумма ущерба, причиненного охотничьим ресурсам государства, составила 90 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная охота». Жителю ХМАО грозит арест на срок до шести месяцев.

В Югре, напомним, поступают сообщения, что медведи выходят к людям. Хищников видели в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах. На Самотлорском месторождении зверь даже не побоялся прийти на одну из местных ДНС и напал на собак.

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Шкуру медведя нашли на родовом угодье в Сургутском районе Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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