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25 мая 2017
17:47  25 мая 2017 1

МИД России нашел замену Чуркину в ООН

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
Россия отправит своего представителя в ООН ближе к летуФото: Patrick Gruban/Wikipedia

МИД подтвердил кандидатуру Василия Небензи на пост постпреда России при ООН. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов.

По словам Гатилова, дипломатическое ведомство представит в Госдуме кандидатуру Небензи. Он уверен, что процесс согласования пройдет достаточно быстро, пишет «Газета.Ru». «Будем надеяться, что этот процесс завершится как можно быстрее», — заявил дипломат. Он также предположил, что уже к началу лета Небензи будет представлен постредом России в ООН.

В Совете Федерации рассмотреть кандидатуру Небензи на пост постоянного представителя России при ООН собираются рассмотреть 29 мая.

Прежний постпред России в ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года в США. У дипломата случился сердечный приступ. Временно исполнять его обязанности был назначен Петр Ильичев.

Нина Калинина
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