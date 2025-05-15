NBC: Иран готов отказаться от ядерного оружия при условии снятия санкций США

Иран готов отказаться от производства ядерного оружия при условии снятия санкций со стороны США. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Иран готов взять на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие и избавиться от запасов высокообогащенного урана, который может быть использован как материал для него. Это произойдет в случае, если США немедленно отменят все экономические санкции в отношении Тегерана», — приводит телеканал слова главного советника верховного лидера исламской республики по политическим вопросам Али Шамхани.
Также из сообщения следует, что иранская сторона готова ограничить обогащение урана только до уровня, необходимого для гражданских нужд. Кроме того, Иран готов предоставить международным инспекторам возможность контролировать выполнение этих обязательств.
Ранее на втором этапе переговоров между Ираном и США в Риме обсуждались гарантии полного отказа Тегерана от разработки ядерного оружия и этапы снятия санкций. Стороны достигли большего взаимопонимания по ядерной сделке.
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