СК завел уголовное дело по факту стрельбы в Северной Осетии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрельба началась возле автомойки
Стрельба началась возле автомойки Фото:

В Ардонском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на местных жителей. Об этом заявили в telegram-канале СУ СК России по РСО — Алания.

«Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пункту „е“ части 2 статьей 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и части 3 статьей 30, пункту „а“, „е“ части 2 статьей 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, вечером 14 мая 2025 года на территории одной из автомоек города Ардона неизвестный произвел множественные выстрелы из огнестрельного оружия в сторону трех местных жителей и скрылся на отечественном автомобиле. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, однако один из них скончался, не приходя в сознание, несмотря на оказанную помощь. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры по задержанию подозреваемого.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ардонском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на местных жителей. Об этом заявили в telegram-канале СУ СК России по РСО — Алания. «Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пункту „е“ части 2 статьей 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и части 3 статьей 30, пункту „а“, „е“ части 2 статьей 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)», — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, вечером 14 мая 2025 года на территории одной из автомоек города Ардона неизвестный произвел множественные выстрелы из огнестрельного оружия в сторону трех местных жителей и скрылся на отечественном автомобиле. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, однако один из них скончался, не приходя в сознание, несмотря на оказанную помощь. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры по задержанию подозреваемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...