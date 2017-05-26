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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
02:47  26 мая 2017 0

Адвокат блогера Соколовского сравнил своего подзащитного с бардом Новиковым

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан, чигина елена
"Ловца покемонов" не отпустили в Москву на съёмкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Отказ Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга на выезд Руслана Соколовского в Москву для съемок в эфире телеканала «Дождь» обидел адвоката блогера Алексея Бушмакова. Бушмаков, опубликовавший постановление суда, вспомнил, что в аналогичной ситуации барду Александру Новикову разрешался выезд не только за пределы Екатеринбурга, но и за границу.

«Ну куда бы делся осужденный с этой подводной лодки? На всех постах флажки выставлены! А барда Новикова на подписке отпускал тот же суд в ОАЭ», — написал раздосадованный такой несправедливостью защитник на своей странице в сети Facebook.

Ранее Руслан Соколовский ходатайствовал о возможности слетать в Москву на несколько дней для участия в съемках программы «Трудно быть с богом» на телеканале «Дождь», однако суд запретил осужденному блогеру покидать Екатеринбург до вступления приговора в законную силу.

Фото: Facebook / Алексей Бушмаков

Руслан Соколовский «прославился» видеороликом о ловле покемонов в храме-на-крови в Екатеринбурге. Проверка в отношении Соколовского выявила и другие факты нарушения блогером российского законодательства. В соответствии с приговором суда, вынесенным по трем статьям УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды», «нарушение права на свободу совести и вероисповедания», «незаконное приобретение и использования специальных устройств для негласного получения информации»), Соколовскому в течение 3,5 года запрещено менять место жительства и посещать массовые мероприятия. Приговор в законную силу не вступил.

Евгений Александров
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