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Главные новости Курганской области
17:09  02 июня 2017 0

В Зауралье пройдет митинг сторонников Навального. Заявку подали Шумков и Муратов

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Сторонники Навального выйдут на площадь в ЮргамышеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Зауралье только в одном населенном пункте сторонники Навального подали заявку на проведение митинга. Акцию планируют провести в Юргамыше, заявку подал лидер местных коммунистов Виталий Шумков.

Провести митинг планируют в 18:00 12 июня на Мемориальной площади поселка по адресу ул. Пушкина, 10Б. Целью акции обозначено «требование расследовать факты коррупции высших должностных лиц». По мнению организаторов, принять участие в митинге могут до 200 человек.

Других заявок, по данным источников «URA.RU», на проведений акций в этот день не поступало, это значит, что организаторы уже не успеют согласовать митинг и смогут провести лишь пикет.

Также в числе ответственных за мероприятие указан также житель Юргамыша Александр Муратов. В кулуарах правительства уже появились шутки, связанные с тем, что организаторы оказались однофамильцами известных в регионе личностей — вице-губернатора Вадима Шумкова и промышленника, депутата областной думы Сергея Муратова.

Татьяна Жаткина
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