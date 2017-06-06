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19:38  06 июня 2017 0

Ученые ЯНАО создали средство от гипертонии из северного оленя

Жизнь оленеводов. Сургут, ханты, кмнс, стадо оленей
Медики уверены, что олений препарат помогает нормализовать повышенное давлениеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЯНАО начались клинические испытания препарата из северного оленя и местных растений, влияющего на понижение давления. Пока средство принимают добровольцы — 30 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет. Также исследования проводятся на подопытных животных. Об этом рассказали «URA.RU» в Научном центре изучения Арктики.

«Среди компонентов кровь, жир и мозг северного оленя, рыбы — щуки и налимы, хвоя, ягоды — шикша, брусника, клюква, а также сами эти растения, — рассказал „URA.RU“ Андрей Попов, к. м. н., заведующий сектором медицинских исследований отдела медицинских биотехнологий и экологического мониторинга ГКУ ЯНАО „Научный центр изучения Арктики“. — Добровольцы принимают препарат в виде водного экстракта. По сути, эта субстанция является витамином, добавкой для обогащения обычной пищи. Испытания на людях показывают хорошие результаты. Сейчас главная работа ведется над дозировкой».

По словам Попова, проблема повышенного давления особенно остро стоит в северном регионе. Известно, что севернее 60 параллели люди более чувствительны к вспышкам на Солнце и возникающим вследствие этого магнитным бурям.

Как пояснил ученый, солнечные бури — это прогнозируемые явления, которые достигают нашей планеты примерно через 36 часов после вспышки на Солнце. Поэтому у людей, страдающих гипертонией, есть время принять меры — например, выпить экстракт. А так как магнитные волны воздействует на человека еще трое суток после бури, меры по поддержке иммунитета необходимо принимать и далее.

«Это комплексная программа, мы установили магнитометры, которые передают информацию в РАН. Мы проводим исследования, фиксируем геомагнитную активность, соотносим данные приборов и эффект от принимаемых экстрактов и продуктов», — объяснил Андрей Попов.

Александр Лукманов
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