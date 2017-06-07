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07 июня 2017
06 июня 2017
Главные новости Свердловской области
18:47  07 июня 2017 0

Суд не пощадил убийц женщины-таксиста, оставивших 5-месячного малыша и 9-летнего ребенка без матери

Без матери остались двое маленьких детейФото: страница ВК Натальи Коротковой

В Свердловском областном суде осуждены убийцы женщины-таксиста из Ревды. Об сообщает прокуратура Свердловской области.

«Николай Иванов и Евгений Новоселов признаны виновными по статьям «убийство, сопряженное с разбоем», «пособничество в убийстве, сопряженном с разбоем», «разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему, в крупном размере», «незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

33-летняя таксист Наталья Короткова пропала 30 апреля 2016 года. Днем она сообщила диспетчеру такси «Сити» о том, что взяла заказ с улицы. Больше живой ее никто не видел.

Установлено, что, увидев машину «Лада Гранта» Коротковой, Иванов и Новоселов, будучи пьяными, решили завладеть машиной. Они попросили Наталью подвезти их, а в безлюдном месте Иванов несколько раз выстрелил ей в голову из револьвера. Спустя два дня убийцы были арестованы.

В результате Николай Иванов приговорен к 19 годам, из которых первые шесть лет проведет в тюрьме, а остальной срок в ИК строгого режима. Его пособник Евгений Новоселов получил 17 лет ИК строгого режима.

У Натальи Коротковой остались дети 9 лет и 5 месяцев.

Александр Лукманов
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