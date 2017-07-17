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17 июля 2017
Главные новости Москвы
18:47  17 июля 2017 0

Свекра Собчак обокрали в Юрмале. «С сигарами, надеюсь, им повезло»

Эммануал Виторган (справа) рассказал об ограблении в ЮрмалеФото: Facebook Эммануил Виторган

В Юрмале обокрали дом российского актера, отца мужа Ксении Собчак Эммануила Виторгана. Об этом артист сообщил на своей странице в Facebook. Он надеется, что грабителям станет стыдно, когда они узнают, что они посягнули на имущество актера.

Актер написал, что в Юрмалу с супругой и друзьями он приехал для того, чтобы отметить пятилетие Виторган-клуба. Однако, когда они пришли в свой дом на улице Театра, то обнаружили, что их ограбили. «В любимой ЮРМАЛЕ… Мы живем на ул. ТЕАТРА… Может эти нелюди прочтут и поймут, в чей Дом они посмели… и станет стыдно… А когда-то АКТЕР был не прикасаем… Плачу» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.), — написал эмоциональными отрывками Эммануил Виторган.

Подписчики поддержали актера. «Искренне сочувствую! Найти б и наказать мерзавцев!!!», — пишет Наталия Завьялова. «Почему думаете, что артистов (клоунов и т. д.) должно быть более жалко, чем инженера? А Цадович и Алексеев не могут коллегам компенсировать, раз им так жаль?», — спрашивает Егор Рошенбург.

В интервью «Комсомольской правде» Виторган-старший уточнил, что из дома грабители вынесли все драгоценности, купленные его супругой Ириной Млодик, а также его кубинские сигары. «С сигарами, надеюсь, им повезло. Покурят ребята», — иронизирует актер. Он отметил, что грабители проникли в дом в тот момент, когда там находилась их помощница. К счастью, как отметил Виторган, она не пострадала. Он также рассказал, что полиция уже разыскивает злоумышленников.

Сын Эммануила Виторгана Максим, напомним, женат на телеведущей Ксении Собчак. Вместе они воспитывают сына. Они много путешествуют, но стараются скрывать от посторонних взглядов семимесячного Платона.

Нина Калинина
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