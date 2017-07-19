Опубликован топ лучших новых кроссоверов для России

Эксперты автомобильной отрасли определились с пятеркой лучших новых кроссоверов для российских дорог. Первую стройку в списке заняла модель KIA Soul, под капотом которой спрятались 150 лошадиных сил, способные за 10,2 секунды разогнать автомобиль до 100 км в час.
На втором месте оказалась Mazda CX-5, практически ни в чем не уступающая KIA. Владелец Mazda CX-5 водит иномарку с максимальным комфортом, ведь даже руль машины оснащен подогревом, пишет «Федеральное агентство новостей».
Бронза в списке досталась Peugeot 3008, который по своему оснащению может смело претендовать на место в линейке премиум-класса. Последние две строчки рейтинга заняли DFM AX7 и Jaguar E-Pace соответственно.