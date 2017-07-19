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19 июля 2017
16:14  19 июля 2017 2

Опубликован топ лучших новых кроссоверов для России

Выборы Попова. Сургут, иномарки
У каждой модели есть свое преимуществоФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Эксперты автомобильной отрасли определились с пятеркой лучших новых кроссоверов для российских дорог. Первую стройку в списке заняла модель KIA Soul, под капотом которой спрятались 150 лошадиных сил, способные за 10,2 секунды разогнать автомобиль до 100 км в час.

На втором месте оказалась Mazda CX-5, практически ни в чем не уступающая KIA. Владелец Mazda CX-5 водит иномарку с максимальным комфортом, ведь даже руль машины оснащен подогревом, пишет «Федеральное агентство новостей».

Бронза в списке досталась Peugeot 3008, который по своему оснащению может смело претендовать на место в линейке премиум-класса. Последние две строчки рейтинга заняли DFM AX7 и Jaguar E-Pace соответственно.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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