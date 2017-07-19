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19 июля 2017
19:22  19 июля 2017 0

Саакашвили рассказал, как власти Грузии «опустили» Порошенко

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Саакашвили возмущенФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил грузинские власти в попытке унизить украинского лидера Петра Порошенко. Причиной стал тот факт, что президента Украины в аэропорту встретил министр образования.

«Не было ни одного случая, чтобы я за время моего президентства не встречал и не провожал президента или премьера Украины в аэропорту, а это и так никчемное правительство Грузии послало министра образования встречать Порошенко, — сокрушается Саакашвили, вспоминая собственные годы президентства в Грузии, передает «Национальная служба новостей».

Саакашвили подчеркнул, что ему как патриоту обеих стран не нравится, «когда так пытаются „опустить“ президента Украины»

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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