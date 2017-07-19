Саакашвили рассказал, как власти Грузии «опустили» Порошенко

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил грузинские власти в попытке унизить украинского лидера Петра Порошенко. Причиной стал тот факт, что президента Украины в аэропорту встретил министр образования.
«Не было ни одного случая, чтобы я за время моего президентства не встречал и не провожал президента или премьера Украины в аэропорту, а это и так никчемное правительство Грузии послало министра образования встречать Порошенко, — сокрушается Саакашвили, вспоминая собственные годы президентства в Грузии, передает «Национальная служба новостей».
Саакашвили подчеркнул, что ему как патриоту обеих стран не нравится, «когда так пытаются „опустить“ президента Украины»