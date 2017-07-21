В Кургане на платном пляже на Голубых озерах утонула девочка. Об этом сообщают очевидцы в соцсети «ВКонтакте». Ребенка тщетно пытались реанимировать спасатели.
«Спасатели откачивали минут 20. Скорая ехала 30 минут, — рассказывает Екатерина в сообществе „Типичный Курган“. — Пока ехала скорая, спасатели ни на минуту не прекращали делать реанимационные мероприятия». Она добавляет, что девочке на вид было лет 12. Она отдыхала с сестрой, которой около 30 лет.
Получить оперативные комментарии от представителей следственного комитета Курганской области корреспонденту «URA.RU» не удалось.
По данным на начало июля, в Курганской области утонуло десять человек. Двое из них — дети.