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Главные новости Курганской области
15:57  21 июля 2017 0

В Кургане на платном пляже погибла девочка. ФОТО

Скорая приехала через полчасаФото из сообщества "Типичный Курган"

В Кургане на платном пляже на Голубых озерах утонула девочка. Об этом сообщают очевидцы в соцсети «ВКонтакте». Ребенка тщетно пытались реанимировать спасатели.

«Спасатели откачивали минут 20. Скорая ехала 30 минут, — рассказывает Екатерина в сообществе „Типичный Курган“. — Пока ехала скорая, спасатели ни на минуту не прекращали делать реанимационные мероприятия». Она добавляет, что девочке на вид было лет 12. Она отдыхала с сестрой, которой около 30 лет.

Получить оперативные комментарии от представителей следственного комитета Курганской области корреспонденту «URA.RU» не удалось.

Спасатели пытались оживить девочку
Фото из сообщества «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте»

По данным на начало июля, в Курганской области утонуло десять человек. Двое из них — дети.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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