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24 июля 2017
23 июля 2017
Главные новости Москвы
08:00  24 июля 2017 0

Плененный на Украине россиянин сообщил об убийстве Ерофеева, обмененного на летчицу Савченко

Клипарт, всего понемногу, убийство, разбой, пистолет, оружие, бандитизм, нападение
По словам Агеева, Ерофеева убили вскоре после возвращения в РоссиюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев заявил, что обмененного на украинскую летчицу Надежду Савченко Евгения Ерофеева убили вскоре после того, как он вернулся в Россию. По словам Агеева, Ерофеев наговорил много лишнего.

В интервью «Новой газете» Виктор Агеев также добавил, что уже ни в чем не уверен и хочет, чтобы его скорее «вытащили отсюда», передает «Эхо Москвы».

25 мая 2016 года украинская сторона обменяла пленного россиянина Евгения Ерофеева на военнослужащую Надежду Савченко, осужденную в России по обвинению в убийстве двух журналистов. Ерофеева в СМИ не раз называли бойцом ГРУ. После возвращения военного в родную страну, появились слухи о его убийстве. Адвокат Ерофеева полностью опровергала информацию: «Это обычный фейк».

Виктор Агеев попал в плен к украинцам в Луганской области 24 июня и был обвинен в терроризме. По данным СМИ, он сам признался, что является российским контрактником. При этом в Минобороны РФ уверили, что Агеев был демобилизован в мае прошлого года.

Сергей Дианов
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