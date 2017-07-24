08:00 24 июля 2017 0

По словам Агеева, Ерофеева убили вскоре после возвращения в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев заявил, что обмененного на украинскую летчицу Надежду Савченко Евгения Ерофеева убили вскоре после того, как он вернулся в Россию. По словам Агеева, Ерофеев наговорил много лишнего.

В интервью «Новой газете» Виктор Агеев также добавил, что уже ни в чем не уверен и хочет, чтобы его скорее «вытащили отсюда», передает «Эхо Москвы».

25 мая 2016 года украинская сторона обменяла пленного россиянина Евгения Ерофеева на военнослужащую Надежду Савченко, осужденную в России по обвинению в убийстве двух журналистов. Ерофеева в СМИ не раз называли бойцом ГРУ. После возвращения военного в родную страну, появились слухи о его убийстве. Адвокат Ерофеева полностью опровергала информацию: «Это обычный фейк».

Виктор Агеев попал в плен к украинцам в Луганской области 24 июня и был обвинен в терроризме. По данным СМИ, он сам признался, что является российским контрактником. При этом в Минобороны РФ уверили, что Агеев был демобилизован в мае прошлого года.