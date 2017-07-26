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Главные новости Курганской области
13:43  26 июля 2017 1

Курганских подростков, забравшихся на кран, не успели спасти пожарные. ВИДЕО

Пожарные Спасатели Архив Челябинск, пожарный, лестница, вышка, подъемник, мчс
Пожарные прибыли, когда дети уже спустились самостоятельноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганские подростки-руферы опубликовали видеоролик, где запечатлено, как они залезают на кран на одной из строек города. На помощь к подросткам кто-то из очевидцев вызвал пожарных, однако к тому моменту экстремалы уже успели самостоятельно спуститься на землю.

Видео, который опубликовал во «ВКонтакте» молодой человек под ником Вадим Лис, размещено в сообществе «Типичный Курган». На вид руферам (двое молодых людей и девушка) не более 14 лет. Они скрывают свои лица, но не особенно тщательно — на странице Вадима Лиса можно найти селфи, очевидно, той же парочки.

Оперативных комментариев у полиции об инциденте и грозящей молодым людям или их родителям ответственности получить не удалось.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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