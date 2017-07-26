Курганские подростки-руферы опубликовали видеоролик, где запечатлено, как они залезают на кран на одной из строек города. На помощь к подросткам кто-то из очевидцев вызвал пожарных, однако к тому моменту экстремалы уже успели самостоятельно спуститься на землю.
Видео, который опубликовал во «ВКонтакте» молодой человек под ником Вадим Лис, размещено в сообществе «Типичный Курган». На вид руферам (двое молодых людей и девушка) не более 14 лет. Они скрывают свои лица, но не особенно тщательно — на странице Вадима Лиса можно найти селфи, очевидно, той же парочки.
Оперативных комментариев у полиции об инциденте и грозящей молодым людям или их родителям ответственности получить не удалось.