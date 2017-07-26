В Кургане в субботу, 29 июля, пройдет рейд по дорогам в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Группа экспертов из Москвы во главе с координатором проекта, депутатом Госдумы Александром Васильевым, проверит гарантийные дороги и те участки, которые курганцы назвали «убитыми».
Также в рамках рейда инспекция посетит Шадринск, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального отделения ОНФ. В итоговом рейтинге 2015 года, учитывающем общее состояние дорожной сети городов, Курган занял 60-е место, а Шадринск — 99-е из 117. По каждому из нескольких показателей Курган оказался в середине рейтинга, а Шадринск — среди аутсайдеров. Лучшим городом по состоянию улично-дорожной сети названа Тюмень, а худшим в УрФО — Челябинск.
По результатам рейдов этого года дорожный рейтинг ОНФ будет обновлен.