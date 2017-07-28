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Главные новости Ямала
08:01  28 июля 2017 0

«Это вообще нормально?» Жителей Ямала возмутили тонны мусора на пляже

Полный самосвал строительного мусора вывалили в нескольких метрах от берегаФото: "ВКонтакте" / "Подслушано в Салехарде"

Грузовик, вываливший несколько тонн строительного мусора прямо в прибрежной зоне реки Полябты, возмутил местных жителей. Фото с места происшествия пользователи разместили в социальной сети.

«Это вообще нормально? Рядом с лодочной станцией несколько машин строительного мусора сгрузили и уехали. Да и вообще вдоль Полябты очень много мусора», — написал анонимный автор в группе «Подслушано в Салехарде».

Появились предложения «обязательно фиксировать на фото и видео номера машин и прямиком в ГАИ и прокуратуру», потому что «ни один здравый в черте города так просто б мусор не кидал».

Однако несмотря на то, что большая часть комментаторов отнеслась к происшествию негативно, появились и те, кто не видит в случившемся ничего особенного: скорее всего на данном участке намечается какая-то стройка. Судя по тому, что использование строительного мусора обходится намного дешевле, чем песок и щебень, это похоже на правду. Однако почему отсыпка произошла всего в нескольких метрах от берега, никто не поясняет.

«Многие так делают и дома в Ямальском микрорайоне построены на мусоре и частные так же. Уж куда дешевле, а уж то что не далеко от берега, ну уберут», — считает один из горожан.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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