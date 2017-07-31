{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,54
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 июля 2017
30 июля 2017
08:51  31 июля 2017 0

Трамп надеется на изменение поведения России на Украине

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Трамп ведет странную игру с РоссиейФото: Официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп надеется на нормализацию отношений между РФ и США, а также на изменение поведения России на Украине. Об этом заявил в интервью Fox News вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс.

«Президент и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим другое поведение со стороны российского правительства касательно Украины, а также поддержки властей в Иране и Северной Корее», — приводит слова Пенса «Федеральное агентство новостей». По мнению вице-президента США, это было бы в интересах обоих государств.

Пенс подчеркнул, что отношения США и России могут измениться к лучшему — ради интересов мира и стабильности во всем мире.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров