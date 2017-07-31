Трамп надеется на изменение поведения России на Украине

Президент США Дональд Трамп надеется на нормализацию отношений между РФ и США, а также на изменение поведения России на Украине. Об этом заявил в интервью Fox News вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс.
«Президент и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим другое поведение со стороны российского правительства касательно Украины, а также поддержки властей в Иране и Северной Корее», — приводит слова Пенса «Федеральное агентство новостей». По мнению вице-президента США, это было бы в интересах обоих государств.
Пенс подчеркнул, что отношения США и России могут измениться к лучшему — ради интересов мира и стабильности во всем мире.