Кадыров признался в обычном для мужчин хобби

Кадыров заявил, что является ярым спортивным болельщиком
Кадыров заявил, что любит не только футбол, но и другие виды спорта
Кадыров заявил, что любит не только футбол, но и другие виды спорта Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что является болельщиком не только футбола, но и спорта в целом. По его словам, любовь к спорту — это отличительная особенность жителей республики.

«Я ярый болельщик именно спорта. Очень сильно переживаю за любимых спортсменов <...> Так что я не только футбольный болельщик», — заявил Кадыров РИА Новости. Он отметил, что любовь к спорту и активное участие в спортивной жизни отличают жителей республики.

Ранее Кадыров подчеркнул, что предпочитает проводить свободное время в Чечне и интересуется историческими и культурными достопримечательностями региона. По его словам, поездки за границу связаны исключительно с экономическими вопросами, а в отпуске он бывает редко, уделяя больше внимания жизни и развитию республики.

