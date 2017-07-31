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16:54  31 июля 2017 0

На Ямале в ближайшие два года станет больше мигрантов

Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, уфмс, гастарбайтеры
На Ямале вскоре станет меньше людей трудоспособного возраста. Их заменят мигрантыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Ямала ожидают увеличения потока мигрантов в ближайшие два года. Это связывают с сокращением численности населения в трудоспособном возрасте из-за снижения рождаемости в 1991—2000 годах. Компенсируют трудовые ресурсы вахтовиками.

«Автономный округ, как и Россия в целом, является трудодефицитным регионом. Есть потребность в специалистах рабочих профессий», — говорится в ответе пресс-службы губернатора на запрос агентства о сокращении численности населения.

Губернатор Дмитрий Кобылкин говорил о том, что Ямал — это не вахтовый регион. Тем не менее в пресс-службе губернатора полагают, что не численность населения должна определять развитие округа как региона-дома.

«Несмотря на стратегическую миссию, определяющую Ямал местом постоянного проживания населения, как таковое наращивание численности населения округа не является целью стратегии. Ямал должен стать домом для оптимального количества населения», — говорится в пояснениях пресс-службы.

Ранее в докладе главы региона прозвучал прогноз: население округа в целом будет сокращаться. В ответе пресс-службы Дмитрия Кобылкина о причинах этого явления говорится, что уже шесть лет покинувших округ больше, чем приезжих.

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В 2015 году на Ямале было 98,4 тыс. мигрантов, в 2016 году — 92,4 тыс., в первом полугодии 2017 года — уже 52,3 тыс. человек.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В 2000—2016 годах в округ прибыло 401 тыс. человек, выбыло 438 тыс. человек. В среднем миграционный отток сложился на уровне четырех тыс. человек в год», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что пока рождаемость в регионе превышает смертность.

При этом в окружном правительстве не считают, что люди с Ямала уезжают из-за экономической нестабильности.

Напомним, о том, что цены растут, а зарплаты — нет, в беседе с агентством сказали несколько собеседников, планирующих уехать из автономии. Кстати, увеличивающиеся число мигрантов тоже назвали одной из проблем.

«ЯНАО — экономически стабильный, социально защищенный регион. В последние десятилетия в округе не было масштабных экономических потрясений, способных вызвать существенный отток трудоспособного населения. Во-вторых, принимая решение о смене места жительства, люди руководствуются не только и не столько экономическими причинами. Сложные климатические условия и полярные ночи неблагоприятно влияют на здоровье. Кроме того, люди выходят на пенсию, отправляются поступать в учебные заведения, заключают браки с иногородними супругами», — рассуждают о причинах сокращения численности ямальцев в правительстве округа.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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