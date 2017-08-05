Бывший депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов 36-летняя Ирина Бережная насмерть разбилась в ДТП утром 5 августа.
Автомобиль с женщиной вылетел с серпантина на побережье Адриатического моря. По предварительной версии, водитель машины не справился с управлением. Также в салоне автомобиля в момент аварии находилась 8-летняя дочь бывшего депутата, которая получила незначительные травмы, пишет «Лента.ру».
В российских телевизионных ток-шоу Бережная активно критиковала руководство Украины и действия президента Петра Порошенко, а также негативно отзывалась о введении безвизового режима со странами ЕС.