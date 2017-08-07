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12:59  07 августа 2017 0

В Югре представители ЛГБТ выступили с угрозами из-за «парада натуралов»

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, лгбт, Трансвестизм, переодевания
Нижневартовские геи назвали "парад натуралов" нарушением КонституцииФото: Pixabay.com

Представители нижневартовского ЛГБТ-сообщества раскритиковали инициативу КПРФ по проведению «парада натуралов». Анонимное письмо поступило в адрес редакции «URA.RU».

Письмо подписано «ЛГБТ Нижневартовска». В сообщении говорится, что акция коммунистов является дискриминацией сексуальных меньшинств. «Это практически вых­­одка фашистов, насаж­д­ающая гомофобию, кот­орую пытаются про­вес­ти под прикрытием па­рламентской партии, замаскировав пр­авиль­ными лозунгами. ЛГБТ-сообщества в маленьких городах Сиб­­ири итак вынуждены находится в подполь­е­. ЛГБТ-сообщество Югры не проводит массо­­вых мероприятий, аги­т­аций и старается быть максимально незам­етным в сегодняш­них условиях. Считаем, что под­­обные провокации вр­е­дны во всех смысла­х. Они нарушают Консти­­туцию, и вносят нену­ж­ную смуту в общест­во­, вынуждая активис­тов ЛГБТ-сообщества на ответные акции», — выступают с таким обращением авторы письма. Какие именно ответные акции планируют нижневартовские геи — в письме не уточняется.

Новость по теме
Югорские коммунисты проведут парад натуралов с колясками и «беременными» мужчинами. СКАН

Как ранее сообщало «URA.RU», югорские коммунисты собираются провести «парад натуралов» 12 августа. В КПРФ анонсировали «парад колясок», забег «беременных» пап, бампер-болл и разные конкурсы. В уведомлении говорится, что цель мероприятия — защита детей от нетрадиционных ценностей и пропаганда классических, а именно «противодействие несвойственным для российской семьи тенденциям однополых отношений и многоженства».

Источники агентства «URA.RU» в партии считают, что обращение от ЛГБТ-сообщества на самом деле может быть провокацией Петра Любецкого, ранее состоявшего в городском отделении КПРФ, и во время внутрипартийного раскола поддержавшего старую команду коммунистов. Сам Любецкий заявил, что в партии принято именно его винить во всех неудачах нижневартовских коммунистов. «Мое мнение о „параде натуралов“ — лучше бы провели какой-нибудь спортивный праздник. Но, мне кажется, там могут быть какие-то личные проблемы у первого секретаря горкома Дмитрия Хрипунова — поэтому выбрали такую форму. А что касается ЛГБТ-сообщества, если бы у нас действительно такое было в городе, я бы поддержал, несмотря на то, что никакого отношения к ним не имею», — прокомментировал Петр Любецкий.

Напомним, гей-активисты в марте 2017-го года намеревались устроить парад в Ханты-Мансийске. Чиновники отказали представителям ЛГБТ-сообщества, после чего один из лидеров российских геев Николай Алексеев, что будет обжаловать это в судах, а при необходимости активисты дойдут до Европейского суда по правам человека.

Антон Степыгин
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