В Югре представители ЛГБТ выступили с угрозами из-за «парада натуралов»

Представители нижневартовского ЛГБТ-сообщества раскритиковали инициативу КПРФ по проведению «парада натуралов». Анонимное письмо поступило в адрес редакции «URA.RU».
Письмо подписано «ЛГБТ Нижневартовска». В сообщении говорится, что акция коммунистов является дискриминацией сексуальных меньшинств. «Это практически выходка фашистов, насаждающая гомофобию, которую пытаются провести под прикрытием парламентской партии, замаскировав правильными лозунгами. ЛГБТ-сообщества в маленьких городах Сибири итак вынуждены находится в подполье. ЛГБТ-сообщество Югры не проводит массовых мероприятий, агитаций и старается быть максимально незаметным в сегодняшних условиях. Считаем, что подобные провокации вредны во всех смыслах. Они нарушают Конституцию, и вносят ненужную смуту в общество, вынуждая активистов ЛГБТ-сообщества на ответные акции», — выступают с таким обращением авторы письма. Какие именно ответные акции планируют нижневартовские геи — в письме не уточняется.
Как ранее сообщало «URA.RU», югорские коммунисты собираются провести «парад натуралов» 12 августа. В КПРФ анонсировали «парад колясок», забег «беременных» пап, бампер-болл и разные конкурсы. В уведомлении говорится, что цель мероприятия — защита детей от нетрадиционных ценностей и пропаганда классических, а именно «противодействие несвойственным для российской семьи тенденциям однополых отношений и многоженства».
Источники агентства «URA.RU» в партии считают, что обращение от ЛГБТ-сообщества на самом деле может быть провокацией Петра Любецкого, ранее состоявшего в городском отделении КПРФ, и во время внутрипартийного раскола поддержавшего старую команду коммунистов. Сам Любецкий заявил, что в партии принято именно его винить во всех неудачах нижневартовских коммунистов. «Мое мнение о „параде натуралов“ — лучше бы провели какой-нибудь спортивный праздник. Но, мне кажется, там могут быть какие-то личные проблемы у первого секретаря горкома Дмитрия Хрипунова — поэтому выбрали такую форму. А что касается ЛГБТ-сообщества, если бы у нас действительно такое было в городе, я бы поддержал, несмотря на то, что никакого отношения к ним не имею», — прокомментировал Петр Любецкий.
Напомним, гей-активисты в марте 2017-го года намеревались устроить парад в Ханты-Мансийске. Чиновники отказали представителям ЛГБТ-сообщества, после чего один из лидеров российских геев Николай Алексеев, что будет обжаловать это в судах, а при необходимости активисты дойдут до Европейского суда по правам человека.