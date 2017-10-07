МИД Саудовской Аравии сообщил о скорой отмене санкций против России

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что в международном сообществе можно договориться о снятии антироссийских санкций.
По мнению министра, снятие санкций с России должно произойти «скоро». Также глава МИД подчеркнул, что Саудовская Аравия работает с Россией, как с «дружественной страной» и не считает, что данное сотрудничество нарушает международное право, передает телеканал 360.
«Наши отношения с США — это действительно стратегическое партнерство. Но мы не считаем, что, развивая отношения с Россией, мы его нарушаем», — пояснил Адель аль-Джубейра, его слова приводит РТ. Министр также отметил, что Эр-Рияд хочет сотрудничать со многими странами, в том числе с Россией.