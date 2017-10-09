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09 октября 2017
07 октября 2017
06 октября 2017
17:58  09 октября 2017 2

В Зауралье два рыбака утонули, запутавшись в собственных сетях

Практический этап проверки навыков водолазов-спасателей ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области». Челябинск, водолаз, спасатель, мчс, швец иван
В поисках тела одного из погибших участвуют спасатели, полиция и чиновникиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На озере Щучье в Юргамышском районе Зауралья водолазы ищут тело рыбака. Двое мужчин, один из которых уже найден, запутались в собственных рыболовных сетях и утонули.

Трагический случай произошел 2 октября, уточнили в пресс-службе областного управления реабилитации территорий и защиты населения. Два 48-летних любителя водной охоты выехали на озеро, чтобы установить сети. Когда мужчины отправились обратно, мотор лодки запутался в сетях и она перевернулась. Уже будучи в воде, один из рыбаков сумел позвонить другу на берегу и рассказать о случившемся. Однако спасти терпящих бедствие рыболовов не успели.

Осмотрев дно озера в месте ЧП, водолазы нашли лодку и одного из погибших. Поиски тела второго рыбака продолжаются. «Обследование 4 кв. км акватории, 12 км береговой линии, 150 кв. м дна озера результатов пока не дали. Кроме спасателей, в поисках также участвуют сотрудники полиции и районной администрации — всего 10 человек, восемь единиц техники», — рассказал пресс-секретарь ведомства Римма Насырова.

Ранее «URA.RU» сообщало, что летом на водоемах Кургана утонули семь человек.

Вера Чернышева
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