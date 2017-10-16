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16 октября 2017
15 октября 2017
08:34  16 октября 2017 0

Задержанные в Москве и Дагестане боевики ИГ планировали напасть на участников фестиваля молодежи

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, всемирный фестиваль молодежи и студентов
Боевики планировали напасть на участников с ножамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Целью задержанных в Москве и Махачкале сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» были участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые прибыли в столицу Дагестана.

Террористы планировали устроить несколько взрывов в толпе, а также напасть с ножами на молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, пишет «Коммерсант».

Большинство задержанных были выходцами из Дагестана и трудились разнорабочими на стройке. После задержания они признались в контактах с ИГИЛ и подготовке двух взрывных устройств. Спецслужбы предполагают, что причастных к банде было больше.

О задержании в Москве и Махачкале четверых сторонников ИГИЛ Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил 14 октября, писало «Федеральное агентство новостей». Позднее НАК опубликовал видео задержания и допросов подозреваемых.

Валерия Романова
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