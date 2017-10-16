Целью задержанных в Москве и Махачкале сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» были участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые прибыли в столицу Дагестана.
Террористы планировали устроить несколько взрывов в толпе, а также напасть с ножами на молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, пишет «Коммерсант».
Большинство задержанных были выходцами из Дагестана и трудились разнорабочими на стройке. После задержания они признались в контактах с ИГИЛ и подготовке двух взрывных устройств. Спецслужбы предполагают, что причастных к банде было больше.
О задержании в Москве и Махачкале четверых сторонников ИГИЛ Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил 14 октября, писало «Федеральное агентство новостей». Позднее НАК опубликовал видео задержания и допросов подозреваемых.