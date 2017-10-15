Спецслужбы засняли момент задержания террористов ИГИЛ в Москве и Махачкале. ВИДЕО

10:45 15 октября 2017 0

При задержании у боевиков нашли взрывчатку и оружие Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Информационный центр Национального антитеррористического комитета опубликовал видео задержания российскими спецслужбами четырех членов запрещенной в России террористической группировки «Исламского государства».

По данным НАК, боевики готовили несколько атак в общественных местах, а также нападения на сотрудников полиции и военных. Все они уже признались в связях с террористами, сообщает телеканал 360. При задержании сотрудники ФСБ и МВД изъяли у них самодельные взрывные устройства и холодное оружие.

Задержания прошли 13 и 14 октября в Москве и Махачкале. Все арестованные являются выходцами из Дагестана.