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15 октября 2017
14 октября 2017
10:45  15 октября 2017 0

Спецслужбы засняли момент задержания террористов ИГИЛ в Москве и Махачкале. ВИДЕО

Клипарты. Сургут , омон, полиция, задержание
При задержании у боевиков нашли взрывчатку и оружиеФото: Алексей Андронов © URA.RU

Информационный центр Национального антитеррористического комитета опубликовал видео задержания российскими спецслужбами четырех членов запрещенной в России террористической группировки «Исламского государства».

По данным НАК, боевики готовили несколько атак в общественных местах, а также нападения на сотрудников полиции и военных. Все они уже признались в связях с террористами, сообщает телеканал 360. При задержании сотрудники ФСБ и МВД изъяли у них самодельные взрывные устройства и холодное оружие.

Задержания прошли 13 и 14 октября в Москве и Махачкале. Все арестованные являются выходцами из Дагестана.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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