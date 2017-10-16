Курганские судьи массово увольняются из-за низких зарплат

12:46 16 октября 2017 0

Работники мировых судов завалены работой Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Курганской области мировые судьи жалуются на высокую загрузку. Из-за изменений в федеральном законодательстве за девять месяцев 2017 года они уже вынесли столько же решений, сколько за весь прошлый год. При этом количество дел будет только увеличиваться, сообщил на заседании у губернатора начальник регионального управления по обеспечению деятельности мировых судей Александр Лаврентьев.

С начала года 53 мировых судьи области рассмотрели более 152 тысячи дел, причем примерно половина из них приходится на 13 судей областного центра. Здесь, по словам Лаврентьева, наблюдается самая большая текучка кадров — из 45 госслужащих за год уволилось 23. В районах области текучка поменьше, но и здесь за год сменилось 33 специалиста.

«В настоящее время верховный суд внес в Госдуму законопроекты, подсудность мировых судей по гражданским делам будет увеличена до 100 тысяч рублей, сейчас — 50 тысяч рублей», — объяснил Лаврентьев, почему количество дел будет только расти.

Большое количество дел сказывается и на расходах, так судьи жалуются на большие траты на бумагу и почтовые расходы. Так, на втрое полугодие закуплено 7,5 тысяч пачек бумаги. «Может быть хватит нам еще на январь, а может быть и нет», — оценил докладчик. На отправку писем служба потратила 6,6 млн рублей, и это с учетом того, что по возможности уведомления отправляют с помощью смс-сообщений. Иначе, по подсчетам Александра Лаврентьева, расходы могли бы увеличиться еще на 50%.

По данным источников, знакомых с распорядком в курганских мировых судах, зарплата самих судей составляет 40-50 тысяч рублей. При этом работники судов нередко жалуются, что премии получают лишь приближенные к руководству, в то время как секретари и помощники, сверх меры загруженные делами, довольствуются скромными зарплатами, порой — ниже 20 тысяч рублей.