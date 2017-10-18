Жители Ханты-Мансийска возмущаются работой муниципального «Водоканала». По мнению горожан, цена услуг, предоставляемых организацией, не соответствует реально оказанным. В социальной сети «ВКонтакте» одна из жительниц города представила платежную выписку по оказанию услуг городским «Водоканалом». Объяснив, что для подключения воды ей пришлось заплатить больше 5 тыс. рублей, но прописанные в калькуляции услуги не были исполнены, а сама проделанная работа фактически укладывается в полчаса.
«За подключение воды водоканалу отдали 5267 рублей. Я была в шоке. Это за „ГАЗель“, которая привезет их, за 3 часа почти 2000 рублей я заплатила, и что приедет 6 человек — 1300 рублей. Чтобы открутили заглушку, присоединили трубу обратно и включили горячее водоснабжение. А самое главное, что приехал только один слесарь, а я платила за 6-х. И „ГАЗель“, которой не было вообще. В общем у меня нет слов… одни эмоции», — на правах анонимности, сообщается в городской группе «Типичный Ханты-Мансийск»
«„Водоканалу“ дали зеленый свет для грабежа и угроз населению. Монополия делает вещи! Спасибо правительству, которое заботится о благополучии управляющих компаний», — комментирует сообщение автора горожанка Марина Морян.
Получить комментарий коммунальщиков Ханты-Мансийска на момент публикации материала не удалось. Секретарь «Водоканала» перевел звонок на директора Николая Молчанова, но он не ответил.
Ранее «URA.RU» сообщало о находке свердловских коммунальщиков, которые выставили потребителям счета по оплате за снег и дождь.